La ciudad de Esperanza se sumará al programa provincial “Casate con tu Ciudad como Testigo”, que permitirá realizar enlaces matrimoniales en espacios públicos emblemáticos.
Esperanza se sumará al programa "Casate con tu Ciudad como Testigo"
Este domingo, desde las 16 horas, en Plaza San Martín, se firmará el convenio que permitirá realizar enlaces matrimoniales en espacios públicos emblemáticos de la ciudad.
La firma del convenio de adhesión se realizará este domingo 17 de mayo, desde las 16 horas, en Plaza San Martín (sobre calle Sarmiento, entre Aarón Castellanos y avenida Córdoba). Se trata de un espacio emblemático donde, en el año 1867, se realizó la unión entre Alois Tabernig y Magdalena Moritz.
En la oportunidad también se firmará un convenio de conectividad que permitirá proveer internet al Registro Civil.
Además, la Banda de Música Municipal brindará una presentación musical.
“Árbol de la Vida”
La Municipalidad de Esperanza, a través de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, abrió la inscripción para el programa “Árbol de la Vida”, mediante el cual familiares de bebés nacidos en el año 2025 recibirán un árbol para ser plantado el domingo 7 de junio próximo en Janssen y Pittier.
Se trata de una nueva edición de esta iniciativa que se llevará a cabo en el marco del Día del Ambiente y con el objetivo de crear una huella verde que simbolice el compromiso con la sostenibilidad y el futuro ambiental, fortaleciendo el sentido de comunidad y conciencia ecológica.
La inscripción es exclusiva para bebés nacidos en el año 2025 y se puede realizar completando el siguiente formulario online o de manera presencial en la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos en el Palacio Municipal (Castellanos 1543).
Día del Ambiente
La Organización de las Naciones Unidas estableció el 5 de junio como Día Mundial del Ambiente. En esta fecha, en 1972, se celebró en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano.
Allí se declaró por primera vez el derecho fundamental de todas las personas a la libertad y a la igualdad en un ambiente cuya calidad permita vivir con dignidad y bienestar.