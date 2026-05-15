Con la llegada de las bajas temperaturas y el inicio de la temporada otoño-invierno, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez volvió a poner en funcionamiento el Centro de Noche para personas en situación de calle, un dispositivo de asistencia social destinado a brindar resguardo, alimentación y acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad extrema.
Con la llegada del frío, Villa Gobernador Gálvez puso en marcha un refugio nocturno
La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez puso en funcionamiento el Centro de Noche destinado a personas en situación de calle, un espacio de asistencia y contención que funcionará diariamente en el CIC 20 de Junio durante la temporada otoño-invierno. El dispositivo ofrece alojamiento, alimentación, higiene y acompañamiento social frente a las bajas temperaturas.
El espacio funciona en el CIC 20 de Junio, ubicado en Pasaje Pesci y San Luis, y permanecerá habilitado todos los días de 19 a 08 horas, con ingreso permitido hasta las 23. Desde el municipio destacaron que el objetivo principal es ofrecer una respuesta inmediata frente al descenso de las temperaturas, garantizando condiciones básicas de cuidado y contención durante las noches más frías del año.
El secretario de Desarrollo Humano municipal, Maximiliano Bontempi, explicó que la apertura de este refugio forma parte de las acciones que el municipio implementa cada año durante el período invernal.
“Como todos los años en esta época, estamos abriendo el refugio nocturno para personas en situación de calle. Desde las 19 horas abrimos las puertas y aquí van a poder asearse, alimentarse, pernoctar y desayunar”, expresó el funcionario.
En esta oportunidad, el municipio incorporó tres contenedores especialmente acondicionados dentro del predio del CIC 20 de Junio, destinados a distintas funciones: uno de ellos funciona como dormitorio, otro como cocina-comedor y el restante como espacio de baños y vestuarios.
Según detallaron las autoridades, el lugar cuenta inicialmente con capacidad para alojar a diez personas, aunque podría ampliarse de acuerdo con la demanda.
Un espacio de resguardo ante la llegada del frío
El funcionamiento diario del centro contempla distintas instancias de asistencia integral. Al ingresar, las personas reciben una merienda caliente, luego acceden a duchas y elementos de higiene, más tarde se sirve la cena y posteriormente pueden descansar en el lugar. Por la mañana se ofrece el desayuno antes de finalizar la permanencia diaria.
“También brindamos ropa a aquellos que lo necesitan”, señaló Bontempi, quien además invitó a los vecinos de la ciudad a colaborar con donaciones de vestimenta para fortalecer el funcionamiento del espacio y ampliar la ayuda destinada a quienes atraviesan situaciones de calle.
Desde el municipio remarcaron que el acompañamiento no se limita únicamente al alojamiento nocturno, sino que busca generar un abordaje humano y cercano frente a una problemática social compleja, que suele profundizarse durante el invierno.
En ese sentido, el funcionario explicó que las personas pueden acercarse voluntariamente al refugio a partir de las 19 horas, aunque además el municipio realiza recorridas nocturnas permanentes para detectar casos de personas que se encuentren durmiendo en la vía pública.
“Todas las noches salimos a recorrer las calles y en caso de detectar a alguien en situación de calle les ofrecemos esta alternativa”, indicó Bontempi, quien además recordó que los vecinos pueden comunicarse telefónicamente para informar sobre personas que necesiten asistencia.
Convocan a colaborar con donaciones y avisos comunitarios
Para ello, la Municipalidad habilitó la línea telefónica 5187069, disponible para recibir avisos de vecinos que detecten personas pasando la noche en la calle y requieran intervención o acompañamiento.
La puesta en marcha del Centro de Noche vuelve a posicionarse como una de las principales herramientas de asistencia social impulsadas por el municipio durante el invierno, en un contexto donde las bajas temperaturas representan un riesgo adicional para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
A través de este dispositivo, el gobierno local busca no sólo brindar refugio momentáneo, sino también fortalecer acciones de cuidado, contención y acompañamiento social destinadas a las personas que atraviesan situaciones de exclusión y emergencia habitacional.