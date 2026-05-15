En el sur santafesino

Con la llegada del frío, Villa Gobernador Gálvez puso en marcha un refugio nocturno

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez puso en funcionamiento el Centro de Noche destinado a personas en situación de calle, un espacio de asistencia y contención que funcionará diariamente en el CIC 20 de Junio durante la temporada otoño-invierno. El dispositivo ofrece alojamiento, alimentación, higiene y acompañamiento social frente a las bajas temperaturas.