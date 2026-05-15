Trabajo articulado

Franck reunió a instituciones de Las Colonias para fortalecer la prevención de consumos problemáticos

La localidad fue escenario de una nueva reunión de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD), donde representantes de distintas comunidades del departamento Las Colonias avanzaron en acciones coordinadas de prevención, contención y acompañamiento frente a los consumos problemáticos.