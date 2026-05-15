Con la participación de autoridades locales, referentes institucionales y representantes de distintas comunidades del departamento Las Colonias, en la localidad de Franck se desarrolló una nueva mesa de trabajo impulsada por la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD), un espacio destinado a fortalecer políticas públicas vinculadas a la prevención y el abordaje de los consumos problemáticos.
Franck reunió a instituciones de Las Colonias para fortalecer la prevención de consumos problemáticos
La localidad fue escenario de una nueva reunión de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD), donde representantes de distintas comunidades del departamento Las Colonias avanzaron en acciones coordinadas de prevención, contención y acompañamiento frente a los consumos problemáticos.
La convocatoria se concretó a partir de la iniciativa de la gestión comunal local y tuvo continuidad en encuentros previos realizados durante el año pasado, consolidando así una agenda de trabajo territorial enfocada en una problemática social que atraviesa a distintas comunidades de la región.
Del encuentro participaron el presidente comunal de Franck, Damián Franzen; la directora de Desarrollo Humano y Salud, Lorena Mierke; y la diputada provincial Jimena Senn, además de vecinos, equipos técnicos, referentes institucionales y autoridades de distintas localidades del departamento.
La jornada tuvo como eje central el intercambio de experiencias y la articulación de estrategias de trabajo para reforzar las herramientas de prevención y acompañamiento destinadas a personas y familias atravesadas por situaciones de consumos problemáticos.
En ese marco, se generaron espacios de diálogo orientados a compartir realidades locales, identificar desafíos comunes y avanzar en líneas de acción conjuntas.
Prevención, acompañamiento y redes comunitarias
Desde la organización destacaron que este tipo de encuentros permiten consolidar redes comunitarias y fortalecer vínculos entre gobiernos locales, instituciones intermedias y organismos provinciales, promoviendo respuestas integrales frente a una problemática compleja y de múltiples dimensiones.
Durante la actividad, Franzen remarcó la importancia de sostener políticas de cercanía y acompañamiento en el territorio. “Desde nuestra gestión de gobierno, acompañamos estas iniciativas que coinciden con las acciones locales que llevamos adelante en pos del resguardo de las personas en una comunidad como la nuestra”, expresó el mandatario comunal.
Asimismo, el presidente comunal puso en valor el trabajo coordinado entre la Provincia, los gobiernos locales y las instituciones sociales, al considerar que la problemática de las adicciones requiere de un abordaje interdisciplinario y sostenido en el tiempo.
En ese sentido, señaló que el compromiso conjunto resulta fundamental para construir herramientas eficaces de prevención, contención y asistencia.
Las jornadas también sirvieron para profundizar el análisis sobre las distintas realidades que atraviesan las localidades del departamento Las Colonias, donde muchas veces las instituciones comunitarias cumplen un rol clave en la detección temprana, el acompañamiento y la generación de espacios de escucha y orientación.
Una problemática que requiere compromiso sostenido
Desde APRECOD remarcaron la necesidad de continuar promoviendo espacios territoriales de encuentro y articulación, entendiendo que el fortalecimiento de las redes locales constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de políticas públicas integrales en materia de prevención y tratamiento de consumos problemáticos.
Además, destacaron que el trabajo comunitario y la participación activa de las instituciones permiten ampliar la capacidad de respuesta frente a situaciones complejas, generando ámbitos de contención y promoviendo acciones de concientización destinadas especialmente a niños, jóvenes y familias.
El encuentro desarrollado en Franck volvió a poner de manifiesto la importancia de sostener una agenda regional vinculada a la salud mental, la prevención y el acompañamiento social, en un contexto donde los gobiernos locales buscan reforzar estrategias que permitan actuar de manera temprana y coordinada frente a los consumos problemáticos.