ANSES

Cuánto cobrarán los jubilados argentinos en junio, con una suba de 2,58%, bono y aguinaldo

El ingreso mínimo será, en mano, de $461.218, si se considera el pago complementario por tratarse del sexto mes del año; el haber mínimo en bruto, sin el bono, llegará a $403.318 y el máximo, a $2.713.948; qué pasó en el semestre frente a la inflación y para quiénes subirán los aportes