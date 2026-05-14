Millonaria inversión

San Agustín: avanza el proyecto de cloacas y esperan iniciar la obra por etapas

El presidente comunal Cristian Osta mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, y la diputada provincial Jimena Senn, para avanzar en proyectos estratégicos para la localidad.