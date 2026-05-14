#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Millonaria inversión

San Agustín: avanza el proyecto de cloacas y esperan iniciar la obra por etapas

El presidente comunal Cristian Osta mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, y la diputada provincial Jimena Senn, para avanzar en proyectos estratégicos para la localidad.

San Agustín busca concretar una de sus obras más esperadas: las cloacasSan Agustín busca concretar una de sus obras más esperadas: las cloacas
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El Ejecutivo comunal de San Agustín continúa desarrollando gestiones ante el gobierno provincial para avanzar con una serie de obras consideradas fundamentales para el crecimiento de la localidad y la mejora de la calidad de vida de los vecinos.

En ese marco, el presidente comunal Cristian Osta, acompañado por la diputada provincial Jimena Senn, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, donde se analizaron distintos proyectos de infraestructura para la comunidad.

Entre los temas abordados se destacaron el proyecto de cloacas, el desarrollo de una ciclovía y la renovación integral de la plaza local.

“Le contamos al ministro los distintos proyectos y planes que venimos presentando para San Agustín, pero principalmente hablamos de la obra de cloacas, porque es una inversión multimillonaria y una necesidad muy importante para la localidad”, explicó Osta a El Litoral.

La obra de cloacas, una prioridad para la localidad

El mandatario comunal detalló que el proyecto ya atravesó distintas instancias técnicas y administrativas, avanzando dentro de los organismos provinciales correspondientes.

Mirá tambiénLa Fiesta del Turismo Rural convocó a una multitud en Ramona

“El proyecto ya fue aprobado por el Ministerio de Agua y Saneamiento y ahora pasó al Ministerio de Obras Públicas. Después continuará el recorrido administrativo hacia Economía”, indicó.

Osta aclaró que no se trata de una obra de ejecución inmediata debido a la magnitud económica que representa, aunque remarcó que el objetivo es que pueda comenzar a desarrollarse por etapas.

En una primera etapa no se avanzaría todavía con las conexiones domiciliarias, sino con las obras estructurales necesarias para el funcionamiento del sistema.

“Primero se busca arrancar con las lagunas, la planta de tratamiento y la planta elevadora. Después vendrá la etapa de conexiones”, detalló.

El proyecto propone sumar más de 1.200 nuevas conexiones domiciliarias.San Agustín cuenta con alrededor de 500 conexiones potenciales dentro de la planta urbana. Foto: Archivo

Actualmente, San Agustín cuenta con alrededor de 500 conexiones potenciales dentro de la planta urbana.

En cuanto a la ubicación de las futuras lagunas de tratamiento, explicó que estarán emplazadas a unos 2.500 metros hacia el oeste del casco urbano, una planificación que también contempla cuestiones ambientales y de circulación de vientos.

Nuevos proyectos urbanos y mejoras para la comunidad

Además de la obra de cloacas, durante el encuentro con autoridades provinciales se dialogó sobre otras iniciativas que forman parte del plan de desarrollo urbano de la localidad.

Entre ellas aparece el proyecto de ciclovía, pensado para mejorar la conectividad y generar espacios más seguros para peatones y ciclistas, además de la renovación de la plaza principal, una intervención orientada a modernizar y poner en valor uno de los espacios públicos más importantes de la comunidad.

Desde la comuna destacaron el acompañamiento del gobierno provincial y el trabajo conjunto con la diputada Jimena Senn para gestionar recursos y avanzar con obras para la localidad.

Mirá tambiénPrograma "Tu Casa, Tuya": entregaron 37 escrituras a familias de Helvecia

“Agradecemos la predisposición del ministro Enrico y el compromiso permanente de Jimena Senn con San Agustín. Seguimos gestionando para construir una localidad con más oportunidades y mejores servicios”, remarcó Osta.

Seguridad, salud y trabajo comunitario

En paralelo a las gestiones por obras públicas, Osta también mantuvo reuniones vinculadas a otras áreas sensibles para la comunidad.

Uno de los encuentros se realizó junto a autoridades policiales y responsables de seguridad de la Unidad Regional, donde se analizaron los avances en la implementación del sistema 911 en la localidad.

Mirá tambiénEl Rally de Regularidad volverá a reunir en Pilar a los amantes de los vehículos históricos

“Nos acercaron estadísticas y el impacto está siendo muy positivo. El monitoreo y seguimiento de cada denuncia permite actuar con más rapidez y mejorar la prevención”, señaló el presidente comunal.

Participaron del encuentro el subjefe de la Unidad Regional, Ricardo Mandar, personal de operaciones y la jefa policial local Luciana Ferreira.

Por otra parte, la comuna también trabaja junto al SAMCo local en la organización del primer “Moto Asado”, una propuesta solidaria que se realizará el próximo sábado y cuya recaudación será destinada íntegramente al sostenimiento del centro de salud.

“Hay productores que donaron los animales y todo lo recaudado será para el SAMCo. Nosotros vamos a colaborar en la organización porque entendemos que es una actividad muy importante para la institución”, indicó Osta.

San AgustinLa comuna también trabaja junto al SAMCo local en la organización del primer “Moto Asado”

El mandatario destacó además que recientemente se realizaron importantes mejoras edilicias en el centro de salud mediante aportes del programa FonRES, aunque aclaró que el mantenimiento diario y la llegada de profesionales continúan demandando recursos permanentes.

Finalmente, confirmó que el próximo sábado 16 se llevará adelante una nueva jornada de castraciones y vacunaciones en el polideportivo comunal, actividad que se desarrolla periódicamente como parte de las campañas de sanidad animal impulsadas por la comuna.

“Seguimos trabajando en distintos frentes porque entendemos que el crecimiento de San Agustín requiere obras, servicios y también un fuerte acompañamiento comunitario”, concluyó.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Las Colonias
Lisandro Enrico
Jimena Senn

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro