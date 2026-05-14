El Ejecutivo comunal de San Agustín continúa desarrollando gestiones ante el gobierno provincial para avanzar con una serie de obras consideradas fundamentales para el crecimiento de la localidad y la mejora de la calidad de vida de los vecinos.
San Agustín: avanza el proyecto de cloacas y esperan iniciar la obra por etapas
El presidente comunal Cristian Osta mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, y la diputada provincial Jimena Senn, para avanzar en proyectos estratégicos para la localidad.
En ese marco, el presidente comunal Cristian Osta, acompañado por la diputada provincial Jimena Senn, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, donde se analizaron distintos proyectos de infraestructura para la comunidad.
Entre los temas abordados se destacaron el proyecto de cloacas, el desarrollo de una ciclovía y la renovación integral de la plaza local.
“Le contamos al ministro los distintos proyectos y planes que venimos presentando para San Agustín, pero principalmente hablamos de la obra de cloacas, porque es una inversión multimillonaria y una necesidad muy importante para la localidad”, explicó Osta a El Litoral.
La obra de cloacas, una prioridad para la localidad
El mandatario comunal detalló que el proyecto ya atravesó distintas instancias técnicas y administrativas, avanzando dentro de los organismos provinciales correspondientes.
“El proyecto ya fue aprobado por el Ministerio de Agua y Saneamiento y ahora pasó al Ministerio de Obras Públicas. Después continuará el recorrido administrativo hacia Economía”, indicó.
Osta aclaró que no se trata de una obra de ejecución inmediata debido a la magnitud económica que representa, aunque remarcó que el objetivo es que pueda comenzar a desarrollarse por etapas.
En una primera etapa no se avanzaría todavía con las conexiones domiciliarias, sino con las obras estructurales necesarias para el funcionamiento del sistema.
“Primero se busca arrancar con las lagunas, la planta de tratamiento y la planta elevadora. Después vendrá la etapa de conexiones”, detalló.
Actualmente, San Agustín cuenta con alrededor de 500 conexiones potenciales dentro de la planta urbana.
En cuanto a la ubicación de las futuras lagunas de tratamiento, explicó que estarán emplazadas a unos 2.500 metros hacia el oeste del casco urbano, una planificación que también contempla cuestiones ambientales y de circulación de vientos.
Nuevos proyectos urbanos y mejoras para la comunidad
Además de la obra de cloacas, durante el encuentro con autoridades provinciales se dialogó sobre otras iniciativas que forman parte del plan de desarrollo urbano de la localidad.
Entre ellas aparece el proyecto de ciclovía, pensado para mejorar la conectividad y generar espacios más seguros para peatones y ciclistas, además de la renovación de la plaza principal, una intervención orientada a modernizar y poner en valor uno de los espacios públicos más importantes de la comunidad.
Desde la comuna destacaron el acompañamiento del gobierno provincial y el trabajo conjunto con la diputada Jimena Senn para gestionar recursos y avanzar con obras para la localidad.
“Agradecemos la predisposición del ministro Enrico y el compromiso permanente de Jimena Senn con San Agustín. Seguimos gestionando para construir una localidad con más oportunidades y mejores servicios”, remarcó Osta.
Seguridad, salud y trabajo comunitario
En paralelo a las gestiones por obras públicas, Osta también mantuvo reuniones vinculadas a otras áreas sensibles para la comunidad.
Uno de los encuentros se realizó junto a autoridades policiales y responsables de seguridad de la Unidad Regional, donde se analizaron los avances en la implementación del sistema 911 en la localidad.
“Nos acercaron estadísticas y el impacto está siendo muy positivo. El monitoreo y seguimiento de cada denuncia permite actuar con más rapidez y mejorar la prevención”, señaló el presidente comunal.
Participaron del encuentro el subjefe de la Unidad Regional, Ricardo Mandar, personal de operaciones y la jefa policial local Luciana Ferreira.
Por otra parte, la comuna también trabaja junto al SAMCo local en la organización del primer “Moto Asado”, una propuesta solidaria que se realizará el próximo sábado y cuya recaudación será destinada íntegramente al sostenimiento del centro de salud.
“Hay productores que donaron los animales y todo lo recaudado será para el SAMCo. Nosotros vamos a colaborar en la organización porque entendemos que es una actividad muy importante para la institución”, indicó Osta.
El mandatario destacó además que recientemente se realizaron importantes mejoras edilicias en el centro de salud mediante aportes del programa FonRES, aunque aclaró que el mantenimiento diario y la llegada de profesionales continúan demandando recursos permanentes.
Finalmente, confirmó que el próximo sábado 16 se llevará adelante una nueva jornada de castraciones y vacunaciones en el polideportivo comunal, actividad que se desarrolla periódicamente como parte de las campañas de sanidad animal impulsadas por la comuna.
“Seguimos trabajando en distintos frentes porque entendemos que el crecimiento de San Agustín requiere obras, servicios y también un fuerte acompañamiento comunitario”, concluyó.