Científicos han identificado un nuevo tipo de dinosaurio gigante de cuello largo a partir de restos desenterrados en Tailandia.
Así era el nagatitán, el dinosaurio gigante recientemente descubierto en Tailandia
El nombre completo del dinosaurio es Nagatitan chaiyaphumensis , donde "naga" hace referencia a una serpiente del folclore del sudeste asiático, "titan" se refiere a los dioses de la mitología griega y chaiyaphumensis significa "de Chaiyaphum", la provincia donde se descubrieron los fósiles.
El nagatitan, el dinosaurio más grande jamás encontrado en el sudeste asiático, pesaba 27 toneladas (el equivalente a nueve elefantes asiáticos adultos) y medía 27 metros de largo, más que un diplodocus. Al igual que este último, pertenecía a la familia de los saurópodos, herbívoros de cuello largo.
Un equipo de investigadores del Reino Unido y Tailandia identificó la especie a partir de fósiles encontrados junto a un estanque en el noreste de Tailandia hace una década.
Según afirman, el descubrimiento arroja luz sobre cómo los cambios en las condiciones climáticas antiguas permitieron el desarrollo de dinosaurios gigantes.
El nombre completo del dinosaurio es Nagatitan chaiyaphumensis , donde "naga" hace referencia a una serpiente del folclore del sudeste asiático, "titan" se refiere a los dioses de la mitología griega y chaiyaphumensis significa "de Chaiyaphum", la provincia donde se descubrieron los fósiles.
Vivió hace entre 100 y 120 millones de años, unos 40 millones de años antes que el tiranosaurio rex, y tiene aproximadamente el doble del tamaño de esa criatura.
Thitiwoot Sethapanichsakul, un estudiante de doctorado tailandés del University College London (UCL), fue el autor principal del estudio, que se publicó en la revista Scientific Reports.
"Es improbable que las rocas más jóvenes, depositadas hacia el final de la era de los dinosaurios, contengan restos de dinosaurios, ya que para entonces la región se había convertido en un mar poco profundo. Por lo tanto, este podría ser el último o el más reciente saurópodo grande que encontremos en el sudeste asiático", afirmó.e referían al nagatitan como "el último titán" de Tailandia, porque los fósiles se encontraron en la formación rocosa con fósiles de dinosaurios más joven del país.
Sethapanichsakul, un autoproclamado "niño apasionado por los dinosaurios", declaró en un comunicado de prensa de la UCL que el estudio también "cumple una promesa de la infancia de ponerle nombre a un dinosaurio".
El nagatitan es el decimocuarto dinosaurio que se nombra en Tailandia. La paleontóloga Dra. Sita Manitkoon, de la Universidad de Mahasarakham, afirmó que el país posee una gran diversidad de fósiles de dinosaurios y es "posiblemente el tercero más abundante de Asia en cuanto a restos de dinosaurios".
El nagatitan vagaba por la Tierra cuando los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera del planeta aumentaban en consonancia con las altas temperaturas globales.
El coautor del estudio, el profesor Paul Upchurch de la UCL, afirmó que la familia de dinosaurios saurópodos había alcanzado un tamaño considerable en aquella época, y declaró a National Geographic: "Parece un poco extraño que los saurópodos fueran capaces de soportar temperaturas más elevadas", ya que los cuerpos grandes retienen el calor y son más difíciles de enfriar.
Según declaró a la agencia de noticias Reuters, era "probable que las altas temperaturas hubieran afectado al forraje vegetal, que era importante para los saurópodos, que eran herbívoros de gran tamaño".