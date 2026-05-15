Dos veces más grande que un T-Rex

Así era el nagatitán, el dinosaurio gigante recientemente descubierto en Tailandia

El nombre completo del dinosaurio es Nagatitan chaiyaphumensis , donde "naga" hace referencia a una serpiente del folclore del sudeste asiático, "titan" se refiere a los dioses de la mitología griega y chaiyaphumensis significa "de Chaiyaphum", la provincia donde se descubrieron los fósiles.