Un equipo de investigadores del CONICET encabezó el descubrimiento de un nuevo reptil que habitó la Patagonia hace aproximadamente 70 millones de años. El hallazgo, realizado en la provincia de Río Negro, constituye uno de los registros más completos de este tipo de animales para el período Cretácico tardío en Sudamérica y aporta información clave sobre su evolución antes de la extinción masiva que marcó el final de esa era.
Científicos del CONICET descubren en la Patagonia un reptil de 70 millones de años
Se trata de una nueva especie de lagarto terrestre, uno de los ejemplares más completos del Cretácico tardío en Sudamérica, hallado en Río Negro.
La nueva especie fue identificada a partir de restos fósiles recuperados en formaciones geológicas de gran relevancia paleontológica y su estudio fue publicado en la revista científica Scientific Reports, lo que le otorga alcance internacional al trabajo desarrollado por el equipo.
Un fósil excepcional para entender la evolución
El reptil fue bautizado como Paleoteius lakui y, según describieron los especialistas, se trata de un pequeño lagarto terrestre de poco más de 15 centímetros de longitud. A pesar de su tamaño reducido, el hallazgo tiene un valor significativo debido al grado de preservación de los restos.
Los fósiles fueron encontrados en la Formación Allen, en el yacimiento conocido como Salitral Ojo de Agua, una zona de la Patagonia que en los últimos años ha aportado numerosos descubrimientos relevantes para la paleontología.
De acuerdo con los investigadores, el ejemplar presenta un cráneo bien conservado, con características particulares como pequeñas protuberancias y mandíbulas con numerosos dientes finos, lo que sugiere que se alimentaba de insectos.
Uno de los aspectos más destacados del hallazgo es que se trata del lagarto terrestre más completo conocido hasta el momento para el Cretácico tardío en Sudamérica. Esto resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que los restos de reptiles pequeños suelen ser escasos, debido a la fragilidad de sus huesos y a las dificultades para su fosilización.
En ese sentido, los científicos señalaron que este descubrimiento permite cubrir un vacío de millones de años en el registro fósil de la región, particularmente en lo que respecta a este tipo de animales en la Patagonia.
Un aporte clave para reconstruir el pasado
El período en el que vivió Paleoteius lakui corresponde al final del Cretácico, hace unos 70 millones de años, una etapa marcada por una gran diversidad de especies que desaparecerían poco tiempo después en una extinción masiva que eliminó cerca de tres cuartas partes de la vida en la Tierra, incluidos los dinosaurios no avianos.
En este contexto, el hallazgo adquiere relevancia no solo por la identificación de una nueva especie, sino también por la información que aporta sobre los ecosistemas del hemisferio sur en ese momento. Los investigadores sostienen que estos datos permiten comprender mejor cómo evolucionaron los reptiles en regiones como Sudamérica antes de ese evento global.
Además, el descubrimiento forma parte de un proyecto científico más amplio que cuenta con apoyo internacional, lo que refleja el interés global por el estudio de los ecosistemas antiguos de la Patagonia, una de las regiones más ricas del mundo en términos paleontológicos.
Los especialistas también destacaron que la zona donde se realizó el hallazgo ya había sido escenario de otros descubrimientos relevantes, como el de un huevo de dinosaurio carnívoro en 2025, lo que refuerza la importancia de continuar con las investigaciones en ese territorio.
El trabajo fue desarrollado por un equipo interdisciplinario de paleontólogos que integran instituciones científicas nacionales e internacionales, entre ellas el Museo Argentino de Ciencias Naturales, donde funciona el laboratorio que lideró la investigación.