La Patagonia argentina volvió a ofrecer una ventana excepcional al pasado remoto del planeta. Un equipo de investigadores del CONICET confirmó el descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio en la provincia de Chubut, a partir del análisis de restos fósiles hallados en la formación Cañadón Calcáreo, uno de los sitios geológicos más importantes del país.
Descubren en Chubut una nueva especie de dinosaurio que vivió hace más de 150 millones de años
El hallazgo realizado por científicos del CONICET en la formación Cañadón Calcáreo, en Chubut, reveló una nueva especie de dinosaurio jurásico y refuerza el valor paleontológico de la Patagonia argentina.
El ejemplar fue bautizado Bicharracosaurus dionidei, una especie que habitó la región durante el Jurásico Superior, hace más de 150 millones de años, cuando la actual Patagonia presentaba un paisaje radicalmente distinto, dominado por una vegetación abundante y ecosistemas ideales para grandes herbívoros.
El estudio, publicado en la revista científica PeerJ, describe en detalle la anatomía del animal y su importancia dentro del árbol evolutivo de los saurópodos, uno de los grupos más emblemáticos de dinosaurios.
Los restos recuperados incluyen vértebras dorsales, sacras y caudales, piezas fundamentales para reconstruir la morfología del ejemplar y determinar que se trataba de una especie hasta ahora desconocida para la ciencia.
Según explicaron los investigadores, las estructuras óseas presentan características únicas, especialmente en las cavidades internas de las vértebras, que evidencian adaptaciones evolutivas específicas.
Una pieza clave para entender la evolución de los gigantes
El nuevo dinosaurio pertenece al grupo de los eusaurópodos, herbívoros de gran porte, cuello largo y cola extensa, considerados antecesores de algunos de los gigantes que dominaron el período Cretácico.
Lo que vuelve especialmente relevante al Bicharracosaurus dionidei es su posición intermedia dentro de la evolución de estos animales.
De acuerdo con el trabajo científico, el hallazgo permite comprender mejor la transición entre formas más primitivas y las especies más avanzadas que surgirían millones de años después.
En otras palabras, se trata de una pieza paleontológica clave para reconstruir cómo evolucionaron los saurópodos en el hemisferio sur.
La investigación también refuerza una hipótesis cada vez más sólida: que la Patagonia fue uno de los centros más importantes en la diversificación temprana de dinosaurios herbívoros gigantes.
La Patagonia, un territorio que sigue revelando secretos
La formación Cañadón Calcáreo ya era reconocida por la comunidad científica internacional como un sitio de enorme valor geológico.
Sin embargo, este nuevo hallazgo amplía aún más el mapa paleontológico de la región y aporta nuevas pistas sobre cómo eran los ecosistemas del Jurásico Superior en Sudamérica.
En aquel período, la zona estaba cubierta por una importante masa vegetal, con condiciones ambientales favorables para la presencia de grandes herbívoros.
Ese contexto ecológico ayuda a explicar la presencia de especies como el Bicharracosaurus dionidei, cuya anatomía muestra una combinación de rasgos primitivos y derivados.
Para los investigadores, esa mezcla es especialmente valiosa porque sugiere procesos evolutivos propios en la región patagónica, diferentes a los observados en otras partes del mundo.
Un descubrimiento con sello argentino
El hallazgo también vuelve a poner en primer plano el trabajo de la ciencia argentina y, en particular, el rol del CONICET en la investigación paleontológica a nivel internacional.
El nombre elegido para la especie rinde homenaje a Dionide Mesa, colaborador clave en la identificación inicial de los restos fósiles.
Ese gesto no solo reconoce el trabajo científico, sino también el aporte de comunidades locales y especialistas de campo que participan activamente en este tipo de descubrimientos.
Con este nuevo registro, la Patagonia argentina reafirma su lugar como uno de los territorios más ricos del planeta en materia fósil y como una fuente inagotable de conocimiento sobre la historia de la vida en la Tierra.