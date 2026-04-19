Hallazgo científico en la Patagonia

Descubren en Chubut una nueva especie de dinosaurio que vivió hace más de 150 millones de años

El hallazgo realizado por científicos del CONICET en la formación Cañadón Calcáreo, en Chubut, reveló una nueva especie de dinosaurio jurásico y refuerza el valor paleontológico de la Patagonia argentina.