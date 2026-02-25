Un hallazgo del Conicet en la Patagonia reescribe la historia de los dinosaurios carnívoros
Investigadores descubrieron restos fósiles de una especie diminuta que cambia lo que sabíamos sobre la evolución de los depredadores en el Cretácico. El ejemplar arroja luz sobre el origen de los alvarezsáuridos.
Makovicky, Apesteguia y otros miembros del equipo mueven el fósil. Foto: gentileza investigador.
Un equipo multidisciplinario de paleontólogos del CONICET, en colaboración con expertos internacionales, presentó hoy un descubrimiento que sacude los cimientos de la paleontología mundial. Se trata del hallazgo de restos excepcionalmente preservados de un pequeño dinosaurio carnívoro en la provincia de Río Negro, cuya anatomía obliga a los científicos a replantearse el árbol genealógico de un enigmático grupo de terópodos.
El espécimen, bautizado técnicamente y perteneciente al grupo de los alvarezsáuridos, fue localizado en el yacimiento "La Buitrera", una zona que sigue demostrando ser un tesoro inagotable de biodiversidad prehistórica. Este hallazgo no solo destaca por la integridad de las piezas recuperadas, sino por la antigüedad de los sedimentos, que datan de hace aproximadamente 95 millones de años.
Área paleontológica La Buitrera. Foto: gentileza investigadores.
El eslabón perdido de los pequeños depredadores
A diferencia de los gigantescos carnívoros que solemos imaginar, este nuevo dinosaurio era de dimensiones reducidas. Sin embargo, su importancia es proporcionalmente inversa a su tamaño. Los especialistas explicaron que este fósil permite observar la transición evolutiva de los alvarezsáuridos, un grupo que eventualmente desarrolló características muy peculiares, como brazos extremadamente cortos con un solo dedo funcional.
"Este descubrimiento nos permite llenar un vacío en el registro fósil", explicaron los investigadores. "Lo que encontramos en la Patagonia es una pieza clave para entender cómo estos animales pasaron de tener manos con tres dedos a la especialización extrema que vimos en especies posteriores".
Restos de Alnashetri Foto: gentileza investigador.
La Buitrera: un laboratorio natural en Río Negro
El sitio del hallazgo, ubicado cerca de la localidad de Cerro Policía, es conocido mundialmente por la calidad de preservación de sus fósiles. En este caso, el pequeño carnívoro convivió con una fauna diversa que incluía serpientes con patas, mamíferos primitivos y cocodrilos terrestres.
La expedición, liderada por paleontólogos argentinos, reafirma el rol de liderazgo de la ciencia nacional en el estudio de la Era Mesozoica. Los restos fueron trasladados a laboratorios especializados para su limpieza y análisis microtomográfico, lo que permitirá conocer detalles de su crecimiento y comportamiento alimentario.
Una nueva mirada a la evolución
Este hito científico no solo suma una nueva especie al catálogo argentino, sino que redefine los tiempos de la evolución de los dinosaurios en el hemisferio sur. El hallazgo demuestra que la radiación de estos pequeños depredadores ocurrió mucho antes de lo que las teorías previas sugerían, posicionando a la Argentina, una vez más, en el centro de la escena paleontológica global.