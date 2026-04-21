Río Negro

Hallazgo clave en la Patagonia: descubren fósiles de un cocodrilo terrestre de 85 millones de años

Investigadores del CONICET recuperaron restos de un espécimen en el Área Natural Protegida Paso Córdoba. El descubrimiento en la Formación Bajo de la Carpa revela detalles inéditos sobre la evolución de estos reptiles en un ecosistema que combinaba desiertos y ríos efímeros.