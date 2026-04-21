Un equipo de científicos argentinos ha marcado un nuevo hito en la paleontología regional al hallar restos fósiles de un antiguo cocodrilo que habitó el norte de la Patagonia hace aproximadamente 85 millones de años. El hallazgo tuvo lugar en las cercanías de la localidad de General Roca, específicamente en el Área Natural Protegida Paso Córdoba, un sitio que continúa consolidándose como una verdadera ventana al pasado cretácico del continente.
Hallazgo clave en la Patagonia: descubren fósiles de un cocodrilo terrestre de 85 millones de años
Investigadores del CONICET recuperaron restos de un espécimen en el Área Natural Protegida Paso Córdoba. El descubrimiento en la Formación Bajo de la Carpa revela detalles inéditos sobre la evolución de estos reptiles en un ecosistema que combinaba desiertos y ríos efímeros.
El azar y la precisión científica
La historia de este descubrimiento comenzó con la agudeza visual de Facundo Riguetti, becario posdoctoral del CONICET, quien identificó un fragmento de cráneo que asomaba entre los sedimentos. Tras el aviso inicial, la Dra. Agustina Lecuona, investigadora del Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG, CONICET-UNRN), lideró las tareas de excavación.
"A partir de ese momento, comenzamos a abrir hacia los laterales para evaluar la extensión del fósil y determinar cuánto material se había preservado", explicó Lecuona. Lo que comenzó como un cráneo parcial terminó revelando una sorpresa mayor: vértebras y huesos de las extremidades que permitirán reconstruir con mayor precisión la morfología de este animal.
Un habitante de ambientes extremos
Lo que hace particularmente interesante a este ejemplar es el contexto geológico donde fue hallado: la Formación Bajo de la Carpa. A diferencia de los cocodrilos que conocemos hoy, asociados estrechamente a grandes cuerpos de agua y climas tropicales, este ancestro vivía en un entorno de "ambientes fluviales efímeros".
Se trataba de un paisaje dominado por la acción del viento y cursos de agua que desaparecían rápidamente, condiciones similares a los desiertos actuales. Estas características sugieren que este reptil poseía adaptaciones específicas para la vida terrestre y la supervivencia en condiciones de escasez hídrica, diferenciándose notablemente de sus parientes modernos.
Relevancia para la evolución regional
Este descubrimiento no solo suma una nueva pieza al catálogo fósil de la provincia de Río Negro, sino que proporciona información vital para comprender la dispersión y evolución de los reptiles en la Patagonia durante el período Cretácico. La calidad del material recuperado —que incluye partes del postcráneo— ofrece una muestra mucho más completa de lo habitual, facilitando estudios comparativos sobre su estilo de vida y locomoción.
El trabajo de campo, que contó con la participación de especialistas como Mattia Baiano y estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro, reafirma la importancia de la preservación de las áreas naturales protegidas para el resguardo del patrimonio científico nacional.