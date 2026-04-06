Hito inédito en el país

Por primera vez se rastrean satelitalmente machos de tortuga laúd en el Mar Argentino

Un conjunto de organizaciones científicas y de conservación completó la primera etapa de un proyecto sin precedentes: el seguimiento satelital de tortugas laúd macho en aguas costeras bonaerenses. Los dispositivos permiten rastrear sus movimientos, identificar zonas de alimentación y trazar corredores migratorios de una especie sobre la que se sabe muy poco.