Patagonia azul

Regreso histórico: la ballena sei vuelve a mostrarse en grupos cerca de la costa de Comodoro

Tras décadas sin registros confirmados en la costa patagónica argentina, la ballena sei volvió a ser identificada en el Golfo San Jorge, frente a Comodoro Rivadavia. La presencia de grupos numerosos cerca del continente impulsa investigaciones, refuerza la conservación y abre una oportunidad para el turismo de naturaleza con avistajes responsables.