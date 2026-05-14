Departamento Las Colonias

San Jerónimo Norte abre las puertas de su historia con una nueva edición de la Noche de los Museos

Con la participación de 19 espacios culturales, históricos e institucionales, San Jerónimo Norte vivirá este viernes 15 y sábado 16 de mayo una nueva edición de la Noche de los Museos. La propuesta impulsada por el municipio invita a vecinos y visitantes a recorrer lugares emblemáticos de la localidad, conocer su patrimonio y descubrir historias que forman parte de la identidad valesana.