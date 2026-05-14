San Jerónimo Norte se prepara para vivir una nueva edición de la tradicional Noche de los Museos, una propuesta cultural que año tras año logra consolidarse como uno de los eventos más convocantes de la localidad y la región.
San Jerónimo Norte abre las puertas de su historia con una nueva edición de la Noche de los Museos
Con la participación de 19 espacios culturales, históricos e institucionales, San Jerónimo Norte vivirá este viernes 15 y sábado 16 de mayo una nueva edición de la Noche de los Museos. La propuesta impulsada por el municipio invita a vecinos y visitantes a recorrer lugares emblemáticos de la localidad, conocer su patrimonio y descubrir historias que forman parte de la identidad valesana.
La actividad se desarrollará este viernes 15 y sábado 16 de mayo, con recorridos y actividades en distintos puntos del pueblo, donde instituciones, museos y casas particulares abrirán sus puertas para compartir con la comunidad parte de la historia, la cultura y el patrimonio local.
El secretario de Cultura del municipio, Matías Amherdt, destacó a El Litoral la importancia de la iniciativa y valoró especialmente el compromiso de quienes participan en cada edición.
“Es una convocatoria muy importante como cada año. Hay instituciones que van rotando para permitir que todas puedan mostrar sus espacios y también para que la propuesta no se haga tan extensa, porque después resulta difícil recorrer todos los lugares”, explicó a El Litoral.
En total serán 19 los espacios que formarán parte de esta edición, conformando un amplio circuito cultural que podrá visitarse durante ambas jornadas.
Un recorrido por la identidad de San Jerónimo Norte
Entre las instituciones y espacios participantes estarán el Centro de Jubilados, el SAMCO, la Escuela Fiscal, el Colegio San José, el Museo Lorenzo Bodenmann, el Museo La Curtiembre, el Museo de la Iglesia y el templo parroquial.
También se sumarán el cementerio local, Fundación Arte Viva, Casa Kuchen, la Asociación Suiza, Casa Chatelain, Bomberos Voluntarios, la Biblioteca Popular Mariano Moreno, Cosmopolita, Casa Strauss, el Tiro Federal y Ciudad de Niñas y Niños.
Amherdt remarcó que muchos de estos lugares representan parte fundamental de la memoria colectiva de la comunidad.
“Son instituciones y casas particulares que abren para mostrar la historia, pero también las actividades que realizan actualmente. Eso es lo más valioso de esta propuesta”, señaló.
Una de las novedades de este año será la reapertura del Museo de la Iglesia, luego de un importante proceso de refacción y puesta en valor.
“Es la primera vez que vuelve a abrir después de una importante refacción y eso también genera mucha expectativa”, indicó el funcionario.
Dos jornadas para descubrir el patrimonio local
Las actividades se desarrollarán entre las 15 y las 23 horas tanto el viernes como el sábado, aunque cada espacio contará con horarios específicos y propuestas particulares.
Durante el recorrido habrá exposiciones, muestras históricas, visitas guiadas, charlas y actividades culturales pensadas para toda la familia.
En el caso del templo parroquial, por ejemplo, se realizará además una charla especial vinculada a la historia de la institución y su valor dentro de la comunidad.
Desde el municipio remarcaron que el objetivo de la iniciativa es generar un acercamiento entre los vecinos y aquellos espacios que forman parte de la identidad local, muchos de los cuales no suelen estar abiertos al público de manera habitual.
“La Noche de los Museos permite redescubrir lugares que muchas veces vemos todos los días, pero cuya historia no siempre conocemos”, expresó Amherdt.
Cultura, participación y trabajo comunitario
El secretario de Cultura destacó además el compromiso de todas las instituciones que forman parte de la propuesta y agradeció el tiempo y el esfuerzo que destinan para preparar cada actividad.
“Es un orgullo muy grande que tantas instituciones acompañen esta iniciativa y dediquen tiempo para mostrar lo que hacen y compartirlo con toda la comunidad”, sostuvo.
La propuesta no solo busca promover el patrimonio histórico y cultural de San Jerónimo Norte, sino también fortalecer el sentido de pertenencia y el vínculo entre generaciones.
Cada edición suma nuevos espacios y nuevas experiencias, consolidando a la Noche de los Museos como una actividad que trasciende lo cultural para convertirse en un verdadero encuentro comunitario.
Desde el municipio invitaron a vecinos y visitantes de toda la región a participar de las actividades y recorrer los distintos puntos del circuito cultural durante ambas jornadas.
“Son dos noches para descubrir lugares que forman parte de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad”, concluyó Amherdt.