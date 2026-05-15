Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Autopista Rosario - Santa Fe
Se registran bancos de niebla ,dispersos en algunos sectores del corredor
En el KM 116 a KM 118, altura de Coronda - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras. -
Cortes por intervenciones en la vía pública
Padre Genesio 2141 entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín (por aproximadamente 4 días) Obras de ASSA
Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA
25 de Mayo entre Juan de Garay y Lisandro de la Torre (08.30- 13.00 hs) Obras de ASSA
Francia entre Uruguay y Entre Ríos (13 días) Obras de ASSA.
Francia entre Mendoza y Salta (14.00 - 16.00 hs) Obras de ASSA.
Necochea entre Sargento Cabral y Gob. Candioti (7.30 a 11.00 hs) Obras de ASSA.
Necochea entre Domingo Silva y Luciano Molinas (7.30 a 11.00 hs) Obras de ASSA.
Reducción de calzada
4 de Enero intersección con Mendoza
Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)
Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)
Catamarca intersección con calle Francia
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública
Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo
Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Juan - Tucumán - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San José - Juan de Garay a recorrido.
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Freyre - La Rioja - Dr. Zavalla - Tucumán -1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Zona afectada: Padre Genesio entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín
Línea 16 (vuelta): de recorrido por Padre Genesio – Av. Aristóbulo del Valle - Alberti - Av. Facundo Zuviria a recorrido.
Zona afectada: Necochea entre Domingo Silva y Luciano Molinas (7.30 a 11.00 hs) Obras de ASSA.
Línea 8 (Vuelta): de recorrido por calle Necochea – Chacabuco – Alberdi – Juan del Campillo - Necochea a recorrido habitual.
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.