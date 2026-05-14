Santa Fe ciudad

Camalotes en la Setúbal: retirarán un enorme embalsado atascado bajo el puente Colgante

La acumulación de vegetación acuática volvió a quedar atascada sobre la pila Este de los puente Colgante y Oroño, y en los antiguos pilotes ferroviarios junto al Faro. El fenómeno, recurrente en la desembocadura de la laguna, dificulta la navegación y genera preocupación por la presión que ejerce sobre las estructuras. La Municipalidad y el Ejército preparan un operativo para removerlos.