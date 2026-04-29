Otra vez

Un embalsado se atascó bajo el Puente Colgante de Santa Fe: el Ejercitó montará un operativo para retirarlo

Las tareas fueron coordinadas por la Municipalidad y comenzarán la próxima semana. También intentarán despejar otro embalsado atascado en los pilares del Faro. Y los municipales retirarán un tercer embalsado menor en la punta norte de la Costanera Este.