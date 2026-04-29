Un embalsado de grandes dimensiones que descendía desde la laguna Setúbal quedó atascado entre las pilas Este de los puentes Colgante y Oroño y la orilla, formando un extenso paño verde de vegetación acuática. El fenómeno, de carácter natural, se produjo en los últimos días, en paralelo con el aumento del nivel del sistema del río Paraná en la ciudad y la región.
Un embalsado se atascó bajo el Puente Colgante de Santa Fe: el Ejercitó montará un operativo para retirarlo
Las tareas fueron coordinadas por la Municipalidad y comenzarán la próxima semana. También intentarán despejar otro embalsado atascado en los pilares del Faro. Y los municipales retirarán un tercer embalsado menor en la punta norte de la Costanera Este.
Con la crecida, se desprendió aguas arriba una gran cantidad de vegetación compuesta por camalotes, canutillos, catay, sagitaria, totoras y otras especies acuáticas. Unidas, forman embalsados que se desplazan por la superficie del río Paraná en dirección al Río de la Plata. Sin embargo, gran parte de este material suele quedar retenido en orillas, puentes, estructuras, balizas y otros obstáculos que interrumpen su curso.
Ante esta situación, que vuelve a repetirse en la ciudad, este martes por la mañana autoridades municipales y representantes del Ejército Argentino —delegación Santo Tomé— realizaron un relevamiento en la zona comprendida entre el Faro y los puentes, en la desembocadura de la Setúbal en el río Santa Fe.
Tras el encuentro, se definió un plan para retirar los embalsados. Según informó el Municipio, los trabajos comenzarán la próxima semana y se desarrollarán en dos sectores. Uno de los frentes estará ubicado sobre los pilotes del ex ferrocarril, a la altura del Faro, en la laguna Setúbal, con el objetivo de evitar la acumulación de vegetación y garantizar la navegación.
El segundo frente de trabajo se desplegará bajo los puentes, entre la orilla y las pilas Este. En ambos sectores “se trabajará con lanchas, gomones y ganchos”, precisaron fuentes municipales.
Una vez desprendidos, “los camalotes se retirarán en bloques y serán acompañados mediante lanchas aguas abajo”, con el fin de evitar nuevos atascamientos en sectores urbanos.
Sobre la playa
Además de los dos sectores mencionados, otro embalsado comenzó a acumularse en la zona de la punta norte de la Playa Este. Allí intervendrán trabajadores municipales para intentar retirarlo, según se indicó.
Las tareas previstas para la próxima semana demandarán entre tres y cuatro días, dependiendo de las condiciones climáticas.
Un fenómeno natural
El atasco de grandes embalsados no es un hecho novedoso en el paisaje santafesino. Tras el prolongado período de sequía registrado desde 2022, y con la recuperación del nivel del río Paraná y su sistema hídrico, situaciones similares se repitieron en varias oportunidades en esta misma zona. En ocasiones anteriores, también fue necesaria la intervención de personal especializado del Ejército para su remoción.
Entre las principales preocupaciones que generan estos atascamientos se encuentran la imposibilidad de navegación y la fuerte presión que los embalsados ejercen sobre las pilas de los puentes debido a la corriente.
En los últimos episodios, la resolución del problema quedó en manos del personal del Ejército, al que recurren tanto las autoridades municipales como provinciales.