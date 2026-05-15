Ariel Medri lleva en su historia una de esas marcas que el fútbol suele dejar guardadas en los márgenes. No fue una carrera de flashes permanentes ni de tapas eternas, pero sí una vida atravesada por la pelota, por el esfuerzo del interior y por ese sueño que alguna vez lo llevó desde Maggiolo, en el sur santafesino, hasta el Monumental de Núñez.
Ariel Medri, el santafesino que jugó en River y hoy pelea contra la ELA
El exdelantero tuvo un breve paso por la Primera del "Millonario", jugó en Talleres y siguió ligado al fútbol desde el interior. Hoy está internado en Maggiolo y atraviesa una dura batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Hoy, a los 59 años, el exdelantero que vistió la camiseta de River Plate, pasó por Talleres de Córdoba y también tuvo experiencias en el ascenso y en el exterior, atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida. Medri padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y se encuentra internado en el Hospital Samco de Maggiolo, su pueblo natal, donde recibe atención y continúa con su tratamiento.
Según contó, la enfermedad lo obligó a dejar su casa, su rutina y parte de sus recuerdos cotidianos. Ya no habla y se comunica por escrito, con la dificultad propia de los días en los que sus manos se lo permiten. Aun así, mantiene la lucidez para repasar su camino y dimensionar lo que significó haber llegado al fútbol grande desde un pueblo del interior.
De Maggiolo al Monumental
El recorrido futbolístico de Medri empezó en clubes de su zona, entre ellos Sportsman Carmelense, mientras completaba sus estudios. En 1982, con apenas 16 años, tuvo una primera prueba en River, aunque no quedó. Lejos de abandonar, siguió insistiendo: pasó por inferiores de Vélez, jugó en Sporting de Laboulaye y, finalmente, en 1985 logró incorporarse al club de Núñez.
En River llegó a la Reserva y compartió plantel con futbolistas de enorme jerarquía. Su debut en Primera se produjo el 2 de mayo de 1987, ante Platense, en el Monumental. Fue un ingreso fugaz, de apenas un minuto y medio, pero suficiente para quedar inscripto en una estadística particular: se transformó en el jugador con menos minutos en la Primera de River.
El propio Medri recordó que aquel día iba a ser titular, pero una modificación de último momento lo dejó en el banco. Entró sobre el final, tocó una pelota y el partido terminó poco después. Para muchos podría haber sido una frustración; para él, en cambio, fue un privilegio. Venía de un pueblo, de una familia humilde y de un camino hecho a fuerza de insistencia.
Talleres, el ascenso y la vida después del fútbol
Después de aquel paso por River, Medri fue cedido a Talleres de Córdoba para la temporada 1987/88. Allí tuvo su momento más importante en Primera al convertir un gol frente a Racing de Córdoba, en el viejo Chateau Carreras, hoy Mario Alberto Kempes. Sin embargo, no logró consolidarse en un equipo que atravesó una temporada difícil.
Más tarde continuó su carrera en otros destinos, como Villa Dálmine y Macará de Ecuador. También probó suerte en Italia, aunque sin lograr afianzarse definitivamente. Con el tiempo, como tantos futbolistas que no alcanzaron una estabilidad económica plena desde la actividad profesional, tuvo que reinventarse.
Trabajó en funciones administrativas en un banco de Venado Tuerto y luego durante más de una década como cajero en el peaje de la Ruta 8, en el kilómetro 381. A la par, siguió cerca de la pelota: hizo el curso de entrenador y trabajó en divisiones inferiores en Maggiolo, hasta que la enfermedad lo obligó a dejar esa actividad.
La pelea más difícil
Medri contó que recibió el diagnóstico de ELA en 2020. Desde entonces, su estado se fue deteriorando y actualmente permanece internado para recibir una mejor atención. También debe trasladarse a Rosario para continuar con parte del tratamiento, a más de 200 kilómetros de su pueblo.
En medio de ese proceso, destacó el acompañamiento de su familia, especialmente de su hermana, sus hijos, primos y gente cercana. También reveló que algunos excompañeros de River le transfieren dinero para ayudarlo con los gastos que demanda la enfermedad. Más allá de los montos, remarcó el valor del gesto y el cariño recibido.
La historia de Ariel Medri no entra solamente en el casillero de las curiosidades futboleras. Es mucho más que el dato de haber jugado apenas un puñado de segundos en River.
Es la vida de un santafesino que persiguió un sueño, conoció el fútbol grande, volvió al interior, trabajó lejos de las cámaras y hoy enfrenta una enfermedad dura con la misma entereza con la que alguna vez fue a buscar una pelota en el Monumental.