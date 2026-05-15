Una historia de fútbol y superación

Ariel Medri, el santafesino que jugó en River y hoy pelea contra la ELA

El exdelantero tuvo un breve paso por la Primera del "Millonario", jugó en Talleres y siguió ligado al fútbol desde el interior. Hoy está internado en Maggiolo y atraviesa una dura batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica.