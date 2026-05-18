La ciudad de Santa Fe volverá a transformarse en un epicentro de debate, cultura y reflexión global. El próximo jueves 21 de mayo, a partir de las 18:00 horas, el emblemático Mercado Progreso será la sede local de La Noche de las Ideas, un evento internacional coorganizado junto a la Embajada de Francia en Argentina que se replica en distintas partes del mundo bajo la consigna “Abrir Caminos”.
Santa Fe será sede de “La Noche de las Ideas”: cuándo es y qué actividades habrá
El Mercado Progreso reunirá charlas, recorridos guiados, gastronomía y música en vivo en una jornada internacional impulsada junto a la Embajada de Francia.
La Directora de la Agencia de Cooperación Internacional, Lucila García, brindó detalles sobre la propuesta, que este año combinará el pensamiento democrático con gastronomía, música y paseos históricos por la capital provincial. “La idea es justamente transmitir un eje temático por año, y organizar actividades alrededor culturales”, explicó la funcionaria.
Recorrido histórico gratuito
Para esta edición, la temática central elegida por la delegación diplomática estará fuertemente vinculada a la memoria histórica y la valoración de las instituciones. Según precisó García, el objetivo es “fortalecer democracias a 50 años del golpe, recordar algunos de los territorios locales que fueron escenario del golpe de estado con esto de revitalizar el pensamiento de lo democrático”.
Como parte innovadora del evento, se dispondrá de un colectivo que partirá desde el Mercado Progreso a las 18:00 horas para realizar un circuito guiado por puntos clave de la ciudad vinculados a los derechos humanos. Uno de los destinos destacados será la Escuela Industrial Superior, ubicada en calle Junín 2850.
De forma paralela, el Mercado Progreso mantendrá una variada agenda de 18:00 a 22:00 horas que incluirá ferias gastronómicas, DJs en vivo y paneles de discusión académica articulados junto a especialistas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Secretaría de Relaciones Internacionales de la provincia.
Redescubrir la identidad santafesina
La elección del Mercado Progreso como punto neurálgico busca potenciar la apropiación del espacio público por parte de los vecinos, integrando la actividad con la tradicional Plaza Pueyrredón. “Habrá una feria, donde va a haber comida, actividades culturales, se superdisfruta”, remarcó la directora de la agencia.
García insistió en que la propuesta busca romper con la rutina de los espectáculos convencionales para ofrecer una experiencia integral con valor educativo. “Uno naturaliza un montón de espacios y también a veces los eventos no te dejan esto cultural o histórico; el que tenga ganas de algo distinto más allá del mercado progreso, sino conocer historia”, reflexionó.
Fondos internacionales
A la par de la agenda cultural, la gestión avanza en la obtención de financiamiento externo para la sustentabilidad urbana. En este sentido, García destacó los resultados de la misión oficial realizada a Madrid junto al intendente de la ciudad, Juan Pablo Poletti, donde se consolidó el respaldo de la fundación Bloomberg Philanthropies, creada por el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg.
La organización financia a administraciones locales que apuesten por el medio ambiente y el desarrollo urbano consciente con participación ciudadana. En Santa Fe, este respaldo se traducirá en el Fondo de Juventudes por la Acción Climática, un programa de microcréditos destinado a jóvenes de entre 15 y 24 años que presenten proyectos ambientales para sus barrios.
“Cada proyecto va a ser evaluado por una comisión evaluadora y van a recibir un microcrédito. Todavía no lanzamos la convocatoria, está bueno empezar a contarlo”, adelantó la funcionaria.
A diferencia de las iniciativas de reciclaje y pesaje ambiental orientadas tradicionalmente a la niñez, este nuevo fondo apuntará a estudiantes secundarios y universitarios. Concluyendo la presentación de este logro internacional, García manifestó el entusiasmo del Ejecutivo local: “La herramienta es ese empujoncito para decir: ‘Bueno, vamos a comenzar’”.