Homenaje a sus raíces

Con gastronomía, música y danzas, San Agustín celebrará la Fiesta Provincial del Inmigrante Italiano

Es organizada por la Asociación de Familias Piamontesas y Otras Regiones de Italia. El encuentro será el domingo 28 de junio con almuerzo típico, música en vivo, danzas italianas y una fuerte apuesta al trabajo comunitario y cultural.