La 27ª Fiesta Provincial del Inmigrante Italiano, organizada por la Asociación de Familias Piamontesas y Otras Regiones de Italia, se llevará a cabo el 28 de junio en las instalaciones de la Sociedad Italiana de San Agustín.
Con gastronomía, música y danzas, San Agustín celebrará la Fiesta Provincial del Inmigrante Italiano
Es organizada por la Asociación de Familias Piamontesas y Otras Regiones de Italia. El encuentro será el domingo 28 de junio con almuerzo típico, música en vivo, danzas italianas y una fuerte apuesta al trabajo comunitario y cultural.
El evento reunirá a familias, descendientes de inmigrantes y visitantes de distintos puntos de la provincia en una jornada especialmente pensada para mantener vivas las raíces culturales italianas.
La presidente de la asociación organizadora, Claudia Marzioni, destacó a El Litoral el trabajo que viene realizando la actual comisión y el compromiso de quienes forman parte de la institución.
“Estamos trabajando para innovar, incorporar nuevas propuestas y acercar cada vez más a la comunidad a participar de la italianidad”, expresó.
Remarcó además que está conformado por 19 integrantes, combinando personas con muchos años de trayectoria dentro de la asociación y nuevos vecinos que se sumaron recientemente a colaborar con las instituciones locales.
Un menú con sabores tradicionales italianos
Una de las principales novedades de esta edición será el formato de almuerzo, una modalidad que surgió a partir del pedido de muchas familias y especialmente de personas mayores que prefieren evitar los viajes nocturnos. “El almuerzo está siendo muy bien recibido porque facilita que venga gente de pueblos y ciudades vecinas”, explicó Marzioni.
La jornada comenzará alrededor de las 11h con el acto protocolar, del que participarán autoridades, instituciones y abanderados escolares. Luego se desarrollará el almuerzo principal.
El menú tendrá una fuerte impronta tradicional italiana. Entre las propuestas previstas se destacan bruschettas, los clásicos tallarines con salsa boloñesa, la infaltable bagna cauda, pollo, tiramisú artesanal, además café y tortas típicas.
“Queremos que la gente disfrute de una verdadera experiencia italiana, no solamente desde lo gastronómico, sino también desde el encuentro y la celebración compartida”, indicó la presidente de la entidad.
Las tarjetas podrán adquirirse próximamente mediante modalidad online y las reservas ya comenzaron a través de los teléfonos difundidos por la organización.
La fiesta contará además con importantes espectáculos artísticos. Uno de los momentos destacados será la presentación del grupo de danzas italianas “Alcara Li Fusi”, proveniente de Rosario.
Además estarán presentes la Escuela de Danza Folklorica Comunal, y el tenor Fabian Solaro cantante lírico.
Y por último el show musical estará a cargo de “Nuevo Teorema”, una reconocida formación santafesina de amplia trayectoria.
La conducción del evento estará a cargo de Ángel Rodolfo Gasperín, figura tradicional en este tipo de celebraciones culturales y sociales de la región.
Más allá de la organización de la fiesta, se destacó el fuerte trabajo social y cultural que la Asociación viene desarrollando durante los últimos años en San Agustín.
Entre las actividades impulsadas mencionó cursos gratuitos de idioma italiano, conversatorios sobre envejecimiento activo y proyectos de alfabetización tecnológica para adultos mayores.
“El objetivo es devolverle a la comunidad todo el acompañamiento que recibimos. Queremos que la asociación sea un espacio abierto, útil y activo para la gente”, afirmó.
Durante 2025 y 2026 la entidad desarrolló además propuestas culturales junto al Museo Histórico Regional de San Agustín, incluyendo encuentros literarios y actividades vinculadas al patrimonio histórico y cultural de la inmigración italiana.
La presidente recordó también que la asociación cuenta con 27 años de historia, se formó por un grupo de habitantes comprometidos con las tradiciones inmigratorias para conservar las mismas, esta asociación fue presidida durante 25 años por la señora Stella Maris Godano.
“Hoy nos toca continuar ese legado con mucho entusiasmo y compromiso. Agradecer la colaboración y el acompañamiento a nuestra querida comuna junto a nuestro presidente comunal Cristian Osta”.
Finalmente, manifestó sus expectativas de volver a vivir una gran convocatoria regional.
Tarjetas
Para la adquisición y reserva de tarjetas para el almuerzo, los interesados podrán comunicarse con Claudia Marzioni: 342-4470981; o Hugo Beltramini: 342-6316566, integrantes de la Comisión Directiva. Los valores serán de 45.000 pesos y 20.000 menores (no incluye bebida).