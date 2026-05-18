Historias que no son mías

Aldea Santa María y su cementerio, guardianes de una historia centenaria

El próximo 4 de junio, Aldea Santa María, Entre Ríos, celebrará 139 años de vida institucional. Fundada en 1887 por familias de alemanes del Volga, la localidad entrerriana guarda entre sus rincones un espacio cargado de simbolismo y memoria: su cementerio parroquial, inaugurado el 31 de octubre de aquel mismo año y convertido desde entonces en testigo silencioso de generaciones enteras que forjaron la identidad de este pueblo.