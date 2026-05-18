Pedido de la Justicia

El gobierno santafesino intervino ante un caso de posible apropiación ilegal de una niña en Guadalupe Norte

A raíz de una solicitud de la Justicia ante una situación irregular de guarda con fines adoptivos, la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, intervino en el caso de una niña que convivía con una pareja con la que no tenía vínculo familiar ni marco legal alguno.