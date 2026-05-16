Lejos de casa

Cayó en Sauce Viejo un presunto femicida que era buscado en Perú

Fue atrapado por una patrulla del Comando Radioeléctrico cuando caminaba por la ruta nacional 11, a la altura de calle Canadá. Navegando en Internet, los policías descubrieron que el hombre estaba en la mira de Interpol.