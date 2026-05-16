Un hombre de 33 años que era buscado internacionalmente por un femicidio en Perú fue arrestado este viernes por la tarde en Sauce Viejo, localidad del departamento santafesino La Capital.
Cayó en Sauce Viejo un presunto femicida que era buscado en Perú
Fue atrapado por una patrulla del Comando Radioeléctrico cuando caminaba por la ruta nacional 11, a la altura de calle Canadá. Navegando en Internet, los policías descubrieron que el hombre estaba en la mira de Interpol.
El procedimiento fue realizado por una patrulla del Comando Radioeléctrico que realizaba tareas de prevención en la ruta nacional 11.
Al llegar al cruce con calle Canadá, los uniformados observaron a un sujeto sospechoso que caminaba por la banquina en dirección al norte, vestido con ropa oscura, encapuchado y empujando una bicicleta.
Los policías chequearon que no transportara ningún elemento peligroso. Luego, le consultaron datos vinculados con su identidad. Él les explicó que era oriundo de Lima, la capital del Perú, pero no tenía DNI ni Pasaporte.
Tal vez había ingresado de manera ilegal al país y los agentes decidieron hacer una búsqueda en Internet con los elementos aportados.
Prófugo
Así pudieron saber que este sujeto era requerido por la Justicia de la República del Perú por el delito de femicidio.
El pedido de captura era internacional e Interpol estaba tras sus pasos.
La policía se comunicó entonces con la Fiscalía Federal de Santa Fe, que dispuso la inmediata detención del ciudadano extranjero.
Un equipo del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Unidad Regional I loi trasladó hasta una celda de la cárcel de Las Flores de la capital provincial.