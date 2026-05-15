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En Serodino

Allanaron una carnicería por abigeato y encontraron casi 200 “panes” de marihuana

El operativo fue realizado por personal de la Guardia Rural “Los Pumas”, en la pequeña localidad del departamento Iriondo, en el sur de la provincia de Santa Fe.

Los "Pumas" buscaban carne de origen ilegal y hallaron panes de marihuana. Foto: El LitoralLos "Pumas" buscaban carne de origen ilegal y hallaron panes de marihuana. Foto: El Litoral
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Una investigación iniciada a partir de una denuncia por abigeato en la comuna de Serodino, (localidad del departamento Iriondo, en el sur santafesino), derivó en el hallazgo de casi 200 panes de marihuana adentro de una carnicería.

En el local, también se secuestraron más de 550 kilos de carne vacuna y porcina, embutidos, achuras y un arma de fuego.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas”, dependiente de la Policía provincial, con intervención posterior de la división Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), por disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Las actuaciones se originaron tras una denuncia radicada el 13 de mayo por la presunta faena ilegal de dos vacunos.

A partir de esa información, agentes rurales realizaron inspecciones en un comercio de la localidad, acompañados por la bromatóloga de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), Gilda Sorbellini.

La droga estaba oculta adentro de un freezer. Foto: El LitoralLa droga estaba oculta adentro de un freezer. Foto: El Litoral

Sorpresa

Durante el operativo se procedió al secuestro y desnaturalización de 439 kilos de carne vacuna de distintos cortes, 80 kilos de carne porcina, 19 kilos de embutidos y 26 kilos de achuras, en el marco de las verificaciones realizadas sobre la mercadería almacenada en el establecimiento.

Mientras continuaban con la inspección, los efectivos encontraron en un freezer ubicado en la parte trasera del comercio una bolsa negra que contenía envoltorios rectangulares cerrados con cinta adhesiva, compatibles con panes de estupefacientes.

Ante el hallazgo, los agentes interrumpieron el procedimiento y dieron intervención a la Fiscalía de San Lorenzo, que ordenó convocar a personal especializado de la división Microtráfico de la PDI para determinar la naturaleza de la sustancia.

El operativo se desarrolló en la zona urbana de la pequeña localidad del departamento Iriondo. Foto: El LitoralEl operativo se desarrolló en la zona urbana de la pequeña localidad del departamento Iriondo. Foto: El Litoral

Investigación

Luego se comprobaría que se trataba de marihuana.

Además, durante el operativo se secuestró una carabina calibre .22 junto con 18 cartuchos.

La investigación continúa para establecer el origen de la sustancia hallada, su eventual vinculación con actividades ilícitas y las responsabilidades penales correspondientes.

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