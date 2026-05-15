El gobierno nacional consiguió en el Senado el aval de los bloques dialoguistas a unos 80 pliegos para cubrir cargos en la Justicia federal de todo el país. Entre ellos, Emilio Rosatti y Walter Rodríguez para Santa Fe, y Santiago Saux para Rafaela.
Tres jueces federales para Santa Fe tienen dictamen a favor en el Senado
Se trata de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte, para el Tribunal Oral de la ciudad; de Walter Rodríguez para el juzgado No. 2 y de Santiago Saux para Rafaela. Además, aguarda tratamiento la postulación de Florentino Malaponte para la Cámara Federal de Rosario.
Fue luego de la última audiencia para escuchar a los postulantes, en la que la Comisión de Acuerdos que preside Juan Carlos Pagotto escuchó a una veintena de aspirantes a jueces, defensores, camaristas y conjueces, la mayor parte para cargos en las provincias.
Todos los postulados tuvieron dictamen y quedaron habilitados para ser votados en la próxima sesión que se programe en la Cámara alta. Lo mismo ocurrió con todos los pliegos que se trataron en las tres reuniones públicas previas.
Los bloques dialoguistas decidieron firmar todos los despachos luego que el Gobierno haya enviados unos cincuenta pliegos donde están los cargos para ocupar juzgados del interior del país, como reclamaban el PRO, la UCR y bloques provinciales.
De esta forma, el oficialismo podrá poner en tratamiento en la próxima sesión un buen número de pliegos, entre los que figuran los de la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, Ana Maria Cristina Juan, y los hijos de German Moldes, Juan Pablo Moldes, y del ex camarista Alberto Duran, Laureano Duran.
Rosatti
Uno de las postulaciones que mas generaron expectativas fue la de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, como juez del tribunal federal de Juicio de Santa Fe, que tuvo una impugnación en contra que fue rechazada por el oficialismo.
Rosatti arrancó detallando sus comienzos, en 2007, como escribiente auxiliar en Santa Fe, para luego ser prosecretario, y llegar en 2013 a ser secretario electoral. En 2018 llegó al tribunal oral donde ahora es secretario de Cámara.
Ante los legisladores, hizo hincapié en que casi el 70% de las causas que se tramitan en el Tribunal en el que aspira a desempeñarse versan sobre estupefacientes.
“Es de los tribunales que mayor cantidad de sentencias dictaron en el país en los últimos años. Funciona muy bien; la mayor complejidad está en la secretaría de ejecución, que tiene casi 450 detenidos, no se descansa", añadió.
Y precisó que "no hay un juez de ejecución determinado para esta secretaría, por lo cual los jueces del tribunal se turnan año a año para ser jueces de ejecución. Esto creo que es el mayor desafío, pero es un tribunal que funciona muy bien”.
Resaltó que la provincia ha adherido a la Ley de Narcomenudeo, entonces “se pueden suscitar cuestiones de competencia", porque “no es fácil decir: hasta aquí es narcomenudeo, hasta aquí es narcotráfico, y ver qué parte va a la Justicia federal y qué parte va a la provincial”.
Advirtió también sobre las distintas fuerzas de prevención que intervienen en Santa Fe: federales, provinciales, también Preectura. “Todos pueden actuar en los distintos ámbitos y pisarse en las investigaciones; las investigaciones pueden frustrarse si no hay una organización”, advirtió.
Rodríguez
A su turno, Walter Alberto Rodríguez, quien aspira a convertirse en juez del Juzgado Federal de Garantías Nº 2, señaló que pasó por todos los cargos que componen la estructura del juzgado Federal de San Isidro, que es en el que hizo la carrera. Cumplió también funciones de juez federal subrogante y contó que hace 14 años desempeña el cargo de fiscal.
En base a estadísticas del juzgado, dijo haber tomado noción del “enorme caudal de trabajo” que pesa sobre el mismo.
En primer lugar, hay causas sobre seguridad previsional; en segundo lugar, la tramitación de los reclamos en el ámbito de las deudas líquidas y exigibles de ARCA y Aduana. “Hay una creciente demanda también en lo relativo a amparos, principalmente de salud, y completan este panorama los trámites de naturaleza contencioso administrativo”, comentó.
Saux
Finalmente, Santiago Joaquín Saux, propuesto como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela, mencionó que se trata de un tribunal “bastante nuevo”, puesto en funcionamiento en 2014.
“Con competencia múltiple”, dijo, apuntando que abarca “una zona muy grande, es el 30% del territorio provincial, muy productiva, que tiene su punto de conflicto”, que ejemplificó en el amplio trazado de la ruta 34, que es competencia del juzgado de Rafaela.
Se refería al narcotráfico que llega desde Bolivia al puerto de Rosario. “Ha habido un trabajo interesante de las fuerzas de seguridad en los últimos meses, detectando una importante cantidad de estupefacientes”.
Más pliegos
En tanto, en la sesión de este jueves en el Senado tomaron estado parlamentario 60 nuevos pliegos judiciales, enviados por el Poder Ejecutivo a fines de abril y esta misma semana.
El nuevo paquete de propuestas para cubrir vacantes en el Poder Judicial -y más precisamente los últimos postulantes que se giraron- tiene que ver con un reclamo de aliados para que se contemplen designaciones del interior del país.
Ante la postura de senadores dialoguistas, que retrasaron su acompañamiento a los dictámenes de esos expedientes, el Poder Ejecutivo envió más nombramientos. Igualmente, cuando comenzó el proceso para cubrir vacantes, el Ministerio de Justicia anticipó que hay pendientes más de 300, con lo cual, continuarán.
En la nueva tanda están incluidos postulantes para las jurisdicciones de Corrientes, Chaco, Misiones, Catamarca, Salta, Tucumán, Chubut, Mendoza, San Juan, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Río Negro y Formosa. Entre ellos figura Florentino Malaponte, para la Cámara Federal Rosario, Sala A.
Tras los plazos formales, los candidatos deberán presentarse ante audiencia pública en la Comisión de Acuerdos.