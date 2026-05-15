80 pliegos recibieron respaldo en comisión

Tres jueces federales para Santa Fe tienen dictamen a favor en el Senado

Se trata de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte, para el Tribunal Oral de la ciudad; de Walter Rodríguez para el juzgado No. 2 y de Santiago Saux para Rafaela. Además, aguarda tratamiento la postulación de Florentino Malaponte para la Cámara Federal de Rosario.