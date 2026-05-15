En momentos en que el Senado nacional se aprestaba a tratar este jueves una tanda de 78 pliegos para cubrir cargos en la Justicia Federal, los primeros en lo que va de la actual gestión presidencial, los presidentes de las Cámaras de Apelaciones de todo el país mantuvieron sendas reuniones con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Jueces federales con Mahiques y Rosatti por la situación de la Justicia
Los presidentes de las Cámaras de Apelaciones de todo el país mantuvieron reuniones con el ministro de Justicia y el presidente de la Corte Suprema. Cobertura de vacantes y sistema acusatorio en la agenda, en medio de una fuerte renovación.
La agenda de los encuentros abordó, precisamente, la verdadera “remodelación” del fuero sobre la base de la cobertura al menos parcial del 35 % de vacantes que arrastra, además de la implementación del sistema acusatorio y el proceso de modernización de la Justicia.
“Coordinar esfuerzos entre el Ministerio y la Justicia Federal es fundamental para fortalecer la institucionalidad y asegurar un servicio de justicia ágil en cada jurisdicción”, afirmó Mahiques tras el encuentro.
Vacantes
La preocupación por las vacantes de larga data encontró respuesta en el tratamiento de los 78 pliegos, como primer paso de un desembarco masivo de nuevos jueces, en un proceso iniciado por Mahiques apenas asumió en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. Y que, sintomáticamente, coincidió con la prórroga del mandato de Carlos Mahiques, próximo a alcanzar la edad tope de 75 años y padre del ministro.
Por otra parte, este miércoles entraron al Senado siete nuevos pliegos judiciales, que se sumaron a los 45 del lunes. De todos ellos, al menos 16 candidatos corresponden a jurisdicciones del interior del país y de la provincia de Buenos Aires; un reclamo de mandatarios y legisladores nacionales de las provincias que el Gobierno buscó atender, con la expectativa de generar consensos y apoyos.
La reunión contó con representantes de las cámaras federales de Comodoro Rivadavia, Casación Penal, Resistencia, Rosario, Bahía Blanca, Salta, San Martín, Corrientes, Mar del Plata, La Plata, General Roca, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Paraná y Posadas, entre otras jurisdicciones.
Los desafíos en las provincias
Los mismos magistrados fueron recibidos a continuación por el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, también con el propósito declarado de revisar el funcionamiento del Poder Judicial y los principales desafíos en distintas jurisdicciones del país.
La foto en sí misma (difundida por la Corte, junto con el listado de participantes) constituyó una noticia de impacto institucional. Pero además, la reunión sirvió para abordar una serie de cuestiones que afectan el desenvolvimiento de la Justicia federal.
Y también, para confirmar el envío de 15 nuevas ternas para cubrir vacantes (que se suman a las 17 ya remitidas) en momentos en que el organismo de selección discute sonadas propuestas de reforma en los procedimientos, que buscan reducir los niveles de “discrecionalidad”, como sostuvieron los integrantes de la Corte que propician esos cambios, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El encuentro de los camaristas con Rosatti se realizó en el Salón Gorostiaga del Palacio de Justicia y contó con la participación de la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero, además de una serie de funcionarios del organismo y de la propia Corte.
Durante la reunión, los jueces debatieron sobre la implementación del sistema acusatorio en las distintas jurisdicciones federales. También evaluaron la cobertura de vacantes en tribunales y fiscalías, un tema que preocupa por el impacto en la velocidad de los procesos judiciales.
En tal sentido, la aplicación del sistema acusatorio también tuvo sitio en la agenda de la reunión. Y fue oportunidad para conversar sobre “el proceso de aprendizaje” que dejó su implementación en Salta, Jujuy y otras 10 provincias, entre ellas Santa Fe y particularmente Rosario.
Este año, comenzará a entrar en vigencia en otras jurisdicciones relevantes como las de Córdoba, La Plata, Quilmes, Lomas de Zamora y Misiones.