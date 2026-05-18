Del 4 al 6 de junio, la ciudad de Santa Fe volverá a convertirse en un punto de referencia para la música académica y la formación instrumental con la realización de la tercera edición del Encuentro de Flautas del Litoral.
Santa Fe será sede del tercer Encuentro de Flautas del Litoral
La capital santafesina recibirá a músicos y estudiantes de toda la región en una nueva edición de una propuesta que combinará formación, conciertos y trabajo colectivo culminando con un gran ensamble de más de cien flautistas en escena.
La propuesta, que este año amplía su duración a tres jornadas consecutivas, reunirá a músicos, estudiantes y docentes de distintos puntos de la región en un espacio dedicado al aprendizaje, la práctica colectiva y el intercambio artístico.
Durante tres días intensos, el encuentro ofrecerá una programación integral compuesta por masterclasses, talleres, clases obligatorias y sesiones de ensamble, consolidándose como una experiencia formativa de gran relevancia para flautistas de todos los niveles.
La iniciativa busca fortalecer los vínculos entre intérpretes del litoral argentino y generar un ámbito de crecimiento musical sostenido en el tiempo.
Uno de los grandes atractivos de esta edición será la presencia de un destacado cuerpo docente integrado por los reconocidos músicos Paulina Fain, Diego Cortez y Luis Rocco, quienes estarán a cargo de las instancias académicas y artísticas
A su vez, el encuentro pondrá especial atención en el trabajo con las infancias, a través de actividades coordinadas por Natalia Carelli y María Inés Mingarini, especialistas en formación musical infantil.
El pianista Exequiel Mantega tendrá un rol central en el desarrollo de las prácticas grupales y del ensamble general, coordinando el trabajo colectivo que dará forma al gran concierto de cierre.
Conciertos abiertos al público
Además de las actividades formativas, el Encuentro de Flautas del Litoral contará con una programación de conciertos destinada al público general. Las primeras dos veladas tendrán lugar en Demos Centro Cultural y de Estudios (9 de Julio 2239), los días jueves 4 y viernes 5 de junio, donde se presentarán los profesores invitados en formato de concierto profesional.
Quienes deseen asistir únicamente a estas presentaciones podrán adquirir entradas por un valor de 10.000 pesos.
Más de cien flautistas en escena
El cierre del encuentro se realizará el sábado 6 de junio a las 20 en el Centro Cultural Provincial “Paco Urondo” (Junín 2457), con un concierto final que promete convertirse en uno de los momentos más impactantes del evento. Más de cien flautistas compartirán escenario en una gran puesta colectiva que reflejará el trabajo realizado durante las jornadas de formación y ensamble.
La gala de clausura será con entrada libre y gratuita, abierta a toda la comunidad, en una invitación a celebrar la música y el encuentro cultural en la región.
Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al correo [email protected] o seguir las novedades del evento en la cuenta oficial de Instagram: @encuentrodeflautasdellitoral.