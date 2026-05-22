El fin de semana largo por el 25 de Mayo tendrá una vasta agenda cultural en Santa Fe, con recitales, obras de teatro, espectáculos familiares, humor, circo y propuestas musicales para todos los públicos.
Abel Pintos y Ciro y los Persas encabezan un fin de semana largo que estará repleto de shows
Del rock al folklore, pasando por el teatro, el circo y las propuestas familiares, Santa Fe ofrecerá tres días con actividades en salas independientes, centros culturales y escenarios masivos. La guía completa.
Entre los eventos más convocantes se destacan los recitales de Ciro y los Persas en la Estación Belgrano y Abel Pintos en el marco de su gira "Abel 30 Años".
También sobresalen las presentaciones de Horcas en Tribus, el show folklórico de Sergio Galleguillo en Lemon Arena y la tradicional velada patriótica de la Orquesta Sinfónica Provincial en el Teatro Municipal.
La programación incluirá además una variada oferta teatral y escénica en salas independientes y centros culturales de la capital provincial, con obras como "Delirio Manchego", "Blablamour, la fantasía de los tramoyistas", "Las cosas maravillosas" y "Drácula Transilvando Bajito".
A esto se sumarán propuestas vinculadas al circo, el teatro musical y las artes performáticas, como "El contorno de lo invisible", "Fredda Mercurio" y el desembarco de Cirque XXI en el predio de Hiper Chango Más.
La agenda también ofrecerá espacios para distintos géneros musicales: habrá tributos al grunge y a Génesis, noches dedicadas al rock y blues local, cumbia, música popular brasileña y battle rap. La grilla completa.
Viernes 22 de mayo
RoxBand a las 21 en el Centro Cultural Provincial
La banda llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo "Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste", una propuesta que reinterpreta los grandes clásicos del icónico dúo con un formato renovado y una impronta sonora distintiva.
"Blablamour, la fantasía de los tramoyistas" a las 21 en el Foro Cultural de la UNL
Continúa el ciclo Viernes de Escénicas con la obra de la Compañía Pictórica, seleccionada en la última convocatoria de Foro Abierto Escénicas, con actuación, autoría y dirección de Lucas Ruscitti y Federico Toobe.
"Delirio Manchego" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
La Compañía Teatral Modus Vivendi presentará esta obra sobre textos y actuación de Quique Maillier. La trama refiere a Miguel de Cervantes Saavedra en sus últimos días en un territorio incierto, donde la razón se resquebraja y la memoria arde.
"Santa sede: Bendita cumbia" a las 21 en La Moreno
"El ritual está de vuelta", anticipan los organizadores. "Misma esencia, más mística que nunca. Es Santa Sede, nuestra bendita cumbia. ¿Quiénes son los primeros en sumarse al rito?", agregan.
"Encerrados, de ésta salimos mejores" a las 21 en LOA
Tras un exitoso 2024 y un año fuera de las tablas, regresó la obra Juan Manuel Berlanga y Maximiliano Ahumada, bajo la dirección de Hernán Raúl Rosa.
Cirque XXI a las 20 en Predio Hiper Chango Más
CirqueXXI abre sus puertas en Santa Fe. "Traé a tus hijos, a tus abuelos, a tus amigos y descubran juntos un mundo lleno de emociones, acrobacias y pura magia", expresaron los organizadores en la previa. Habrá funciones sábado, domingo y lunes.
Utopa y Mate Yacy a las 21 en El Solar de las Artes
El próximo viernes 22 de mayo se presentarán Utopa y Mate Yacy. La propuesta es una invitación a escuchar composiciones originales que exploran sonidos minimalistas con destellos de rock & pop, paisajes fluviales y urbanos.
Festival de la Púa a las 21 en Demos
El rock y el blues de Santa Fe se unen nuevamente para rendir tributo a una leyenda: el "Turco" Jozami. "Será una noche cargada de mística, historia y la potencia de nuestra escena local", anticiparon los organizadores.
Horcas a las 20.30 en Tribus
Una de las bandas más importantes del heavy metal argentino llega a Tribus con su nuevo tour donde el público podrá elegir parte del repertorio. Como invitados estarán Elementos, Toxodon y Drakkar. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.
Peñas Grunge a las 21.30 en Stanley
La invitación es a "revivir la época dorada de Seattle con un line-up de lujo". Habrá un homenaje a Soundgarden con la banda Jardín Oculto, una recreación de Alice in Chains (MTV Unplugged Miniset) y la noche se completará con la fuerza y el sonido arrollador de Andrómeda.
Sábado 23 de mayo
Ciro y los Persas a las 21 en la Estación Belgrano
Dentro de su gira 2026, la banda brindará un concierto en la Estación Belgrano. Con el carisma inconfundible de Andrés Ciro Martínez al frente, el grupo ofrecerá un recorrido por las canciones más emblemáticas de su repertorio, junto a clásicos infaltables de Los Piojos.
"Selva magnética" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
En el marco del ciclo CCP Experimenta, se propone un viaje sonoro que va desde lo primitivo hasta lo futurista, recorriendo las raíces del litoral y proyectándolas hacia nuevos universos musicales.
"Fredda Mercurio" a las 20.30 en El Birri
Con la dirección de Daniel Payero Zaragoza. “Un viaje, un paisaje poético, disruptivo, libre, desafiante, divertido, luminoso y colorido, para conmoverte y reconectar con la curiosidad y el juego”, comentó Rocío Corrales, integrante del staff.
Pablo Picotto a las 21 en Luz y Fuerza
El espectáculo surge de una situación cotidiana, un niño pregunta: ¿Cómo era tu infancia?. Y ante la respuesta, el niño no entiende cómo era ser niño en ese tiempo tan cercano y a la vez tan lejano. ¿Cómo expresar a las nuevas generaciones que clase de realidad vivió la última generación que conoció el mundo sin Internet?.
"Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios" a las 18 en HUB
La obra combina música, baile, acción y fantasía, y está especialmente pensada para el público infantil y familiar. Con una puesta en escena colorida y dinámica, el espectáculo invita a sumergirse en una historia protagonizada por valientes cazadoras que enfrentan distintos desafíos al ritmo de impactantes coreografías.
Insert Bic 2026 a las 20 en Demos
Una fecha histórica para el Battle Rap, con barras memorables y el regreso de Underdann vs Rusty en un duelo “que va a dar que hablar”, según los organizadores.
"Branco e Preto" a las 21 en El Solar de las Artes
Este cuarteto aborda un repertorio de música popular brasilera, homenajeando a compositores y poetas de la generación del 40 entre ellos: Chico Buarque, Caetano Veloso, Iván Lins, Gilberto Gil, Djavan, Dori Caymmi, Milton Nascimento.
"El contorno de lo invisible" a las 19 en el Foro de la UNL
Se presenta, con circo, teatro y sombras, la obra de la Comedia UNL. Será en la Sala Maggi del Foro Cultural UNL.
"Como encendida" a las 21 en El Birri
Nina vuelve al origen, transformada por una madurez que duele pero que también otorga sentido a su arte. Junto a un músico errante, habita un espacio de soledad compartida donde el sonido es la única frontera contra el vacío. Idea, dramaturgia y dirección general: Alberto Serruya.
"Las cosas maravillosas" a las 21 en Loa
La obra es interpretada por Mariano Rubiolo, bajo la dirección de Mey Scapola y la asistencia de dirección es de Luis Cicero. La dirección local es de Desiderio Ángel Penza y la asistencia es de Jerónimo Rubiolo.
Domingo 24 de mayo
Orquesta Sinfónica Provincial a las 20 en el Teatro Municipal
El ensamble instrumental ofrecerá una nueva edición de la tradicional Velada Patriótica en conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810. La gala estará dirigida por el maestro Silvio Viegas, director titular del organismo, y contará con la participación especial de Danilo Cernotto (bandoneón) y Gaspar Macor (guitarra) como solistas invitados.
Abel Pintos a las 21 en la Estación Belgrano
Con este show, en el que realiza un recorrido por grandes éxitos desde sus inicios y hasta la actualidad, Abel vuelve a una propuesta masiva, donde todo es fiesta y celebración. “Abel 30 Años” marca un nuevo hito en su carrera.
Sergio Galleguillo a las 21 en Lemon Arena
Será "una noche bien nuestra, de esas que se cantan, se bailan y se disfrutan entre amigos", anticiparon los organizadores. Además del reconocido Galleguillo, se sumará Rodrigo González.
Muestra de canto de Arte Vocal a las 20 en el Centro Cultural Provincial
El espacio de formación de la ciudad de Santo Tomé dirigido por Iara Jiménez invita a una velada única, con nuevos talentos que se encuentran con el escenario por primera vez para compartir su arte. Con un formato acústico e íntimo, se disfrutará de una selección de bellas piezas melódicas acompañadas por la calidez del piano y la guitarra.
Los Endos a las 21 en Luz y Fuerza
Es una banda argentina, formada en 2012, que rinde tributo a Genesis y la carrera solista de Phil Collins. Reconocidos por su fidelidad sonora y despliegue visual, sus integrantes recrean clásicos de distintas épocas de la banda inglesa y éxitos de Peter Gabriel y Mike and the Mechanics.
Bravos Muchachitos! a las 21 en Tribus
La invitación es para festejar el Día de la Revolución Ricotera en Tribus de la mano de Bravos Muchachitos! y todos los clásicos de Los Redondos y el Indio Solari.
Bandada a las 18 en La 3068
Un grupo de amigos de viaje. Humor y emoción en una absurda encrucijada.
"Drácula Transilvando Bajito" a las 20 en Loa
Es una obra teatral de comedia y absurdo, escrita y dirigida por Federico Kessler, que parodia la clásica novela de Bram Stoker. Tiene un estilo dinámico, con momentos espeluznantes y otros de humor.
"Un cuento maravilloso" a las 18 en el Centro Cultural Provincial
Todo transcurre en calma hasta que Mickey, junto a sus amigos, se topa con un villano que no les pondrá nada fácil el camino: el capitán Garfio. Para poder seguir adelante, deberán viajar a través de historias increíbles donde conocerán a Peter Pan, Lilo y Stitch, Mirabel de Encanto y muchos otros personajes que se suman a esta aventura.