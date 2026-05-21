Películas de culto

Cine América proyecta "Oldboy", el thriller coreano de 2003 imposible de olvidar

El clásico de Park Chan-wook se proyectará este jueves por la noche en Santa Fe dentro del ciclo Desvelado. Una obra central del cine contemporáneo que habla de la venganza, el destino y los tabúes. Y que tiene escenas perturbadoras.