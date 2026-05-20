Un personaje que ahora tendrá su propia novela

Connie Corleone: la hermana frágil que llegó a matar por la familia y ahora será protagonista

Durante décadas fue recordada apenas como la hermana más frágil de los Corleone. Pero Connie entendió la lógica del poder mafioso mejor que nadie. Ahora, una nueva novela oficial contará su historia dentro de "El Padrino".