Literatura fantástica

El santafesino que aprendió a leer con Julio Verne y hoy escribe una saga sobre demonios y redención

La historia literaria de G.R. Meneghetti comenzó en la infancia, entre aventuras y lecturas. Décadas después, creó "El Último Redentor", una trilogía atravesada por el dolor y la esperanza que se agotó en la Feria del Libro.