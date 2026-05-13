"A sus plantas rendido un león"

La novela de Soriano que el "Negro" Olmedo quiso filmar y hoy parece más actual que nunca

Planeta reeditó recientemente la obra de 1986. La prosa del "Gordo" Osvaldo Soriano conserva su mezcla de humor, derrota y absurdo político en una Argentina que todavía dialoga con esas heridas que él intentó exorcizar.