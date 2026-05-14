Llegará en 2027 a la plataforma

"El futuro es nuestro": cómo es la apuesta de Netflix para reinventar el universo de Philip K. Dick

Basada en The World Jones Made, de los años 50, la producción trasladará al territorio latinoamericano las obsesiones del autor norteamericano que inspiró clásicos como "Blade Runner" y "Minority Report".