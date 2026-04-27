En el marco de sus primeros 50 años y con la presencia de dos Premios Nobel ( el sudafricano J.M Coetzee y el chino Mo-Yan), la provincia invencible de Santa Fe dijo presente en la tradicional Feria del Libro. Gonzalo Saglione, Director ACEFE ministerio de economía, y Fernando Maletti, secretario de deportes, junto con una delegación de la bota, explicaron lo que será el evento deportivo del año en el mes de septiembre.
El deporte de Santa Fe presente con sus Juegos en la Feria Internacional del Libro
La Feria del Libro de Buenos Aires es el evento cultural más importante del país: un millón de personas caminan cada año entre libros y libros. En el aniversario número 50, la provincia invencible dijo presente camino a los Suramericanos 2026.
En el panel titulado “Deporte para el desarrollo”, que fue concebido como un espacio de diálogo orientado a reflexionar sobre el rol del deporte como herramienta de inclusión, desarrollo social y fortalecimiento institucional, la máxima autoridad de la provincia de Santa Fe, que es el Secretario Deportes Fernando Maletti, expuso ante un concurrido auditorio.
El encuentro abordó las sinergias construidas entre Provincia de Santa Fe, ODESUR, el Comité Olímpico Argentino y CAF en el marco de los Juegos Suramericanos 2026, destacando buenas prácticas, aprendizajes y oportunidades de articulación entre actores públicos y organismos internacionales.
El panel contó con la participación del Vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF, Sr. Christian Asinelli, además de Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino para el nuevo período: 2025-2029, entre otros.
La Feria del Libro de Buenos Aires ( 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos) se inauguró el 23 de abril y se extenderá hasta el 11 de mayo.
Este lunes 27 de abril, la provincia de Santa Fe son su deporte y los Juegos Suramericanos dijeron presente. Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se celebrarán del 12 al 26 de septiembre de 2026, reuniendo a más de 5.000 atletas de 15 países en 57 disciplinas deportivas. Las sedes principales serán Santa Fe, Rosario y Rafaela, con una inversión de 90 millones de dólares en infraestructura deportiva.