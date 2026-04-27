De la mano del Secretario Fernando Maletti

El deporte de Santa Fe presente con sus Juegos en la Feria Internacional del Libro

La Feria del Libro de Buenos Aires es el evento cultural más importante del país: un millón de personas caminan cada año entre libros y libros. En el aniversario número 50, la provincia invencible dijo presente camino a los Suramericanos 2026.