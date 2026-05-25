Turismo

Fin de semana largo del 25 de Mayo: más de 1,4 millones de turistas viajaron por el país y movieron $340 mil millones

El feriado nacional dejó un importante movimiento turístico impulsado por escapadas cortas, fiestas populares y actividades culturales. Santa Fe estuvo entre las provincias con mayor nivel de actividad y generó más de $19 mil millones.