El fin de semana largo por el 25 de Mayo volvió a mostrar un importante movimiento turístico en la Argentina, aunque con un perfil más moderado y enfocado principalmente en escapadas cortas y turismo regional.
Fin de semana largo del 25 de Mayo: más de 1,4 millones de turistas viajaron por el país y movieron $340 mil millones
El feriado nacional dejó un importante movimiento turístico impulsado por escapadas cortas, fiestas populares y actividades culturales. Santa Fe estuvo entre las provincias con mayor nivel de actividad y generó más de $19 mil millones.
Según el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), más de 1,4 millones de personas viajaron durante el feriado, generando un impacto económico estimado en $339.880 millones.
El dato posicionó a este feriado como el tercer fin de semana largo con mayor movimiento turístico de los cinco que ya se registraron en lo que va de 2026. La actividad estuvo impulsada principalmente por celebraciones patrias, eventos deportivos, festivales culturales, gastronomía regional y propuestas recreativas distribuidas en distintos puntos del país.
Escapadas cortas y fuerte protagonismo del turismo interno
De acuerdo con el informe, viajaron 1.440.120 turistas durante el fin de semana largo, con una estadía promedio de 2,1 noches y un gasto diario por persona de $112.385. Aunque el gasto total resultó inferior al registrado en el feriado del 25 de Mayo de 2023 —que había contado con cuatro días—, el movimiento mostró un crecimiento en cantidad de viajeros.
Desde CAME señalaron que el contexto económico continúa condicionando las decisiones de viaje, por lo que predominó un esquema de escapadas cercanas, reservas realizadas a último momento y viajes de corta duración.
Aun así, muchas provincias lograron sostener buenos niveles de ocupación gracias a la amplia agenda de actividades organizadas durante el feriado patrio.
Las fiestas populares y la gastronomía regional volvieron a ocupar un lugar central. En distintos destinos hubo concursos de locro, ferias de empanadas, peñas folklóricas, festivales criollos y actividades vinculadas a las tradiciones argentinas.
Las propuestas culturales y recreativas permitieron sostener movimiento turístico tanto en grandes ciudades como en localidades intermedias y pequeños pueblos.
Las ciudades con grandes eventos deportivos y recitales también concentraron una parte importante del flujo turístico.
Córdoba fue uno de los principales polos del fin de semana debido a la final del Torneo Apertura 2026 y a distintos espectáculos musicales. Mendoza, Salta y San Juan sumaron además competencias automovilísticas y actividades deportivas internacionales que movilizaron visitantes de distintos puntos del país.
Los destinos vinculados a la naturaleza continuaron entre los más elegidos. Puerto Iguazú, Bariloche, los Esteros del Iberá, los Valles Calchaquíes, la montaña mendocina y el Glaciar Perito Moreno mantuvieron actividad sostenida durante los cuatro días del feriado, favorecidos además por condiciones climáticas estables en gran parte del territorio nacional.
Otro dato destacado del informe estuvo vinculado al transporte aéreo. Según Aerolíneas Argentinas, más de 147 mil pasajeros reservaron vuelos durante el fin de semana largo, con predominio de viajes dentro del país. El viernes previo al feriado fue la jornada de mayor movimiento, con más de 33 mil reservas emitidas en un solo día.
Santa Fe, entre las provincias con mayor movimiento turístico
La provincia de Santa Fe apareció entre los destinos con mejor desempeño turístico durante el fin de semana largo. Según los datos difundidos, el territorio santafesino registró una ocupación promedio del 61% y recibió alrededor de 83 mil visitantes entre turistas y excursionistas.
Del total, más de 28 mil turistas pernoctaron en la provincia con una estadía promedio de 2,35 noches. El gasto diario por visitante fue estimado en $182 mil y el impacto económico generado por la actividad turística superó los $19 mil millones.
Gran parte del movimiento estuvo impulsado por una agenda que incluyó más de 50 actividades culturales, deportivas y recreativas distribuidas en distintas localidades. En la ciudad de Santa Fe se destacaron los recitales de Ciro y Los Persas y Abel Pintos en la Estación Belgrano, además de espectáculos teatrales, propuestas gastronómicas y eventos deportivos.
También sobresalió el partido disputado entre Club Atlético Colón y Mitre de Santiago del Estero en el estadio Brigadier López, que convocó a una importante cantidad de público y generó movimiento en hotelería, gastronomía y comercios de la capital provincial.
En tanto, Rosario volvió a consolidarse como otro de los principales polos turísticos provinciales. Allí se desarrollaron recitales, ferias gastronómicas y el encuentro de Copa Argentina entre Club Atlético Unión e Club Atlético Independiente, que movilizó hinchas provenientes de distintos puntos del país.
El movimiento turístico también alcanzó a numerosas localidades del interior provincial. Rafaela recibió visitantes por el tradicional torneo infantil “Bichito”, mientras que en San Carlos Sud hubo competencias motociclísticas y en localidades del norte provincial crecieron las actividades vinculadas al turismo de naturaleza y fiestas populares.
A nivel nacional, desde CAME remarcaron que en los cinco fines de semana largos que ya tuvo 2026 viajaron más de 9,3 millones de turistas y se movilizaron más de $2,6 billones. El informe destacó además que el turismo interno continúa mostrando capacidad de recuperación, impulsado especialmente por propuestas regionales, eventos culturales y escapadas de cercanía.