En el marco del 90º aniversario de la inauguración del Obelisco, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires invita este sábado 23 de mayo a vecinos y turistas a disfrutar de un evento único que tendrá al histórico monumento como protagonista.
Vecinos y turistas disfrutarán de los festejos por el aniversario del Obelisco en la Ciudad de Buenos Aires
La celebración, que va a contar con actividades culturales y musicales, coincide con un fin de semana largo que dejará una ocupación hotelera promedio del 70%.
Este festejo, que está acompañado de una edición especial de Corrientes 24hs, en el marco del programa BA 24 Horas, se extenderá desde las 19 hs del sábado hasta las 2 de la mañana y celebrará uno de los símbolos más representativos de la cultura argentina.
"Festejamos los 90 años del Obelisco porque es el símbolo porteño de la capital global que construimos día a día, el destino para miles de visitantes, nacionales y extranjeros, que vienen a vivir una experiencia, a conocer y disfrutar. Cultura, entretenimiento, deportes, gastronomía, hotelería, todo suma y atrapa en la enorme oferta de la ciudad más linda del mundo", sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.
Durante La noche del Obelisco habrá un espectáculo de mapping 3D sobre el monumento que repasará su historia y su vínculo con la Ciudad a lo largo de sus 90 años. El show podrá verse a las 21 y 22 h, acompañado con música en vivo de la Orquesta Mahler.
Durante el resto del festejo, en el escenario de Av. Corrientes entre Libertad y Cerrito habrá diferentes shows, como Por siempre Astor (23h) y el artista Joaco Burgos va a tocar un repertorio de rock nacional (00 h). Como cierre especial de la celebración, 90 vecinos y turistas tendrán la posibilidad de subir al Obelisco y disfrutar una vista única de la Ciudad.
“Celebrar los 90 años del Obelisco es una manera de homenajear a uno de los grandes íconos de Buenos Aires, pero también es una oportunidad de seguir consolidando a la Ciudad como un destino cultural y turístico de referencia internacional.
Este tipo de eventos generan movimiento, atraen visitantes y permiten que vecinos y turistas redescubran todo lo que Buenos Aires tiene para ofrecer”, expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.
El evento contará también con un circuito temático sobre Corrientes compuesto por seis estructuras con forma de obelisco, distribuidas a lo largo de la avenida. Cada estación va a representar una época distinta de la vida cultural porteña, combinando ambientación, música, personajes e intervenciones performáticas.
Además, pizzerías emblemáticas, Bares Notables, restaurantes, rooftops y locales gastronómicos de la Avenida Corrientes y del área comprendida entre Av. de Mayo, Av. Córdoba, Leandro N. Alem y Av. Callao ofrecerán menús promocionales y extenderán su horario hasta las 2 am. Los locales adheridos podrán consultarse en el mapa virtual: https://tinyurl.com/NOCHEOBELISCO.
Además, la Casa de la Cultura presentará una charla especial sobre el Obelisco y su vínculo con la historia de la fotografía. El encuentro propondrá un recorrido visual por distintas décadas y miradas fotográficas, desde su construcción en 1936 hasta la actualidad, analizando cómo las imágenes ayudaron a construir la identidad visual de la Ciudad.
La charla estará a cargo del especialista Diego Guerra y se realizará el sábado 23 de mayo a las 16 h en la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575), con entrada libre y sin costo.
Esta edición especial de Corrientes 24hs incluirá el refuerzo en el transporte público, con la extensión horaria de la línea B de subte (el último servicio desde Juan Manuel de Rosas parte a la 1:00 h, mientras que el último tren desde Leandro N. Alem sale a la 1:30 h) y la habilitación estratégica de estaciones según la demanda de pasajeros.
Además, el área de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires convocó a las líneas de colectivo que circulan por la zona a ajustar su frecuencia con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios.
Con respecto al operativo de seguridad, habrá efectivos policiales ubicados en puntos estratégicos de Av. Corrientes y sus inmediaciones, así como también agentes de prevención en las salidas de los estacionamientos. A su vez, desde la Sala de Monitoreo se irá evaluando el desarrollo del evento y, de ser necesario, se enviarán refuerzos de efectivos.
Otras propuestas para disfrutar de Buenos Aires
En el marco del fin de semana largo en el que se conmemora la Revolución de Mayo, se llevará adelante una nueva edición de Sabores de la Patria el domingo y el lunes de 11 a 20 h.
El festival, que tendrá lugar en Av. del Libertador y Pueyrredón, propone disfrutar de algunos de los platos más tradicionales de la gastronomía argentina: empanadas, locro, carnes, choripanes, cocina regional, platos de bodegón, pastelitos, churros, chocolate caliente y mucho más.
El sábado y el domingo, de 12 a 18, llega la primera edición de Fugazzeta Fest, un festival donde la cultura popular es protagonista. En Dr. del Valle Iberlucea 1001 (La Boca), el evento convoca a las pizzerías más representativas de la Ciudad, que ofrecerán su versión de fugazzeta y fainá.
El domingo, el Teatro Colón abre sus puertas para una experiencia teatral que invita a mirar este ícono porteño desde un ángulo inédito: el de sus fantasmas, sus leyendas y su memoria viva.
La visita guiada, llamada Historias secretas del Teatro Colón, representa un relato en movimiento que atraviesa pasillos y salones, donde la música, las anécdotas y las apariciones líricas convierten cada espacio en escena.
Como en cada fin de semana largo, los visitantes podrán disfrutar de las propuestas tradicionales de la Ciudad, como el Mirador Obelisco, un atractivo que permite obtener vistas panorámicas de Buenos Aires desde lo más alto del histórico monumento porteño.
Todo el fin de semana, de 9 a 21 hs, los visitantes pueden acceder a esta experiencia que ya fue disfrutada por más de 20 mil personas. Para acceder a los tickets: https://miradorobelisco.com.ar/.
Entre las actividades más convocantes de la Ciudad se encuentran los paseos en catamarán a cargo de la empresa de transporte Sturla viajes, que unen Puerto Madero con La Boca; así como también de la compañía Humberto M, con una experiencia que propone vistas de la Ciudad al atardecer.
Más actividades
Además, estará operativo el Bus Turístico, una opción ideal para recorrer los atractivos más emblemáticos de la Ciudad con una vista panorámica inigualable.
La frecuencia es de 15 (bus amarillo) y 30 minutos (bus rojo) y tienen la modalidad hop-on hop-off, que permite que los viajeros desciendan y vuelvan a subir tantas veces como deseen en cualquiera de las paradas que forman parte de los circuitos durante 24 o 48 h según el ticket adquirido, para disfrutar de los atractivos turísticos que ofrece la Ciudad en sus distintos puntos.
La Ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que durante todo el año tiene sus puertas abiertas para que los visitantes prueben sus más de 7.000 locales gastronómicos, visiten sus 287 teatros, visiten sus 380 librerías, recorran sus 150 museos y descubran los 18 estadios de fútbol, además de poder disfrutar de una amplia agenda de espectáculos.
Cabe destacar que CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 por su liderazgo en la realización y promoción de este tipo de eventos.