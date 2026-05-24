El informe preliminar Santa Fe Cómo Vamos (SFCV) 2025, elaborado por la Municipalidad capitalina y la Bolsa de Comercio local, sigue mostrando elementos estadísticos interesantes sobre distintos aspectos que hacen a la evolución de la actividad productivo-comercial de la ciudad capital, entre muchos otros tópicos.
Pese a la crisis, en Santa Fe subieron un 20% los certificados de habilitación de comercios
La mayor participación fue del comercio minorista de la ciudad, pero también aparecen servicios ofrecidos y esparcimiento. Qué pasó con otros rubros productivos, como construcción y turismo.
Una de estas aristas a nivel local va a contrapelo de algunos indicadores económicos negativos del año pasado. Según coincidieron varios medios especializados, la economía en 2025 enfrentó un escenario de crecimiento dispar y volatilidad financiera, con una inflación acumulada en Argentina del 31,5%.
El Producto Bruto Interno (PBI) creció 4,5% a nivel nacional. Pero la industria y la construcción no lograron una recuperación tal como se esperaba. Esto derivó en la pérdida de empleos y el cierre de empresas en grandes aglomerados como Buenos Aires. Rosario y Santa Fe capital.
Comercio local
Según reportó la dirección de Empresas y PyMES de la secretaría de Producción y Empleo, el municipio local otorgó, en 2025, un total de 679 certificados de habilitación a locales comerciales, lo cual representó un incremento del 22,1% con relación a los 556 otorgados en el 2024.
Si se mira la distribución de los certificados de habilitación entregados durante el 2025 de acuerdo al rubro de actividad económica, "se evidencia que la categoría de comercios minoristas fue la más preponderante, con una participación relativa del 60,8%", destaca el SFCV preliminar.
Hay otro dato que quizás refuerce la estimación de que la actividad comercial minorista tracciona la economía interna de la ciudad, y es la cantidad de padrones inscriptos en el Derecho de Registro e Inspección (Drei). En el comparativo interanual, el incremento en este aspecto fue del 2%.
La actividad comercial minorista y mayorista se llevó la mayor cantidad de padrones inscriptos, muy por encima de otros rubros como industria, construcción y gastronomía, etcétera.
En 2024, había 6.299 titulares de comercios inscriptos en el Drei, que es el tributo municipal que pesa sobre cualquier actividad de generación de ganancia en la ciudad; y en 2025, ese número creció a 6.441: el incremento porcentual fue de casi 3% en sólo un año.
Otros rubros
Al comercio le siguen, en términos de representación, la categoría “servicios” con un 20,5% y “culto - esparcimiento - cultura” con 7,4%. Las demás categorías presentaron una participación menor al 4%. Un dato a tener en cuenta: la industria tuvo un 1,8% de representación sobre todos los rubros.
Por otro lado, se otorgaron 253 ceses totales de actividad, 22,2% menos que las otorgadas en 2024. Y con respecto a la distribución de los certificados de habilitación otorgados según tipo de trámite, se destacaron los correspondientes a personas físicas, con un 79,1% sobre el total.
Construcción
Con relación al rubro construcción, hay dos elementos a considerar para ver cómo fue la evolución de esta actividad. El primero es la cantidad de trámites de permiso, demolición y/o documentación de obras (edificaciones privadas); el segundo, la superficie declarada (en metros cuadrados, m2) según el tipo de trámite de edificaciones privadas ingresado.
Con respecto al primer indicador, que versa sobre la cantidad de trámites de permiso de obra, documentación y demoliciones, éstos en 2024 fueron 692; y en 2025, 812. Es decir, que la construcción "se movió" en términos administrativos un 17,3% en el comparativo interanual. La categoría “permisos de obra” creció 53%.
Con relación al segundo indicador -las superficies declaradas en metros cuadrados- la categoría “construcción” se incrementó un 33,1% en 2025 con relación al año anterior: se registraron 170.649 m2. Sin embargo, ese número "se encuentra lejos de lo observado en 2023, cuando totalizó los 325.778 m2", advierte el informe.
En 2025 se registran 21 trámites ingresados para la construcción de edificios, con un total de 75.681 metros cuadrados de superficie. "Aunque el número de trámites ingresados fue similar al de 2024, se registró un incremento del 16,1% en términos de superficie ingresada", sentencian los datos de SFCV.
Turismo
Finalmente, queda por observar la evolución de la actividad turística en la ciudad de un año a otro. El total de eventos turísticos y de turismo de reuniones registrado fue de 161 eventos en el 2025, un valor similar a los 165 realizados durante el año anterior: apenas un 2,4% menos.
El número de asistentes totales en los eventos turísticos y de turismo de reuniones alcanzó las 124.625 personas en 2025, contra los 179.165 asistentes en 2024: la caída fue del 43,7%.
De todos modos, y como se dijo, estos son números preliminares: habrá que esperar los datos consolidados, que se darán a conocer en diciembre de este año.