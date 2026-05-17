El informe preliminar con datos de 2025 de Santa Fe Cómo Vamos (SFCV), elaborado por la Municipalidad local junto con la Bolsa de Comercio es una diagnóstico estadístico sobre los aspectos más importantes que hacen a la vida de los santafesinos: demografía, producción, empleo y educación, entre muchos otros.
Energía, agua, alumbrado y bacheo: cómo fue la evolución de los servicios públicos en Santa Fe
La cobertura de energía eléctrica sobre la ciudad capital es total. Aún hay falencias en el acceso al servicio esencial de desagües cloacales. Cuáles ha sido las percepciones sociales de "satisfacción" de las prestaciones.
En el exhaustivo estudio también se abordó una cuestión esencial: la evolución -en el trienio 2023, 2024 y 2025- de los servicios públicos básicos tales como energía eléctrica, agua potable, red de gas natural, bacheo, mejorado de calles y alumbrado público. Y también, la percepción social ("grado de satisfacción") de tales servicios.
El alcance en general manifestó mejoras, mayores en algunos tópicos y menores en otros. El análisis -en particular de las variaciones durante tres años de estas coberturas-, se vuelve significativo ya que da cuenta de cómo está la calidad de vida de los habitantes de Santa Fe capital a lo largo de dicho período histórico.
Los básicos
En la ciudad de Santa Fe, los datos del Panel de Hogares ONDA 2025 del Observatorio Social-UNL indicaron que la cobertura de servicios básicos fue la siguiente: el 100% de los hogares tiene acceso a energía eléctrica; el 94,6% dispone de agua corriente, el 67,7% cuenta con servicio de cloacas y el 59,9% accedió a gas natural.
Aquí, lo importante es observar qué pasó por cada segmento entre 2023 y 2025. Por ejemplo, en tres años el acceso al agua potable aumentó un 1,6%; la cobertura de gas natural, un 11,5%; la cobertura de energía eléctrica, un 1%, y las cloacas, un 1,9%.
El servicio que más creció respecto del alcance -2023 a 2025- fue el gas natural (con un consumo con altibajos, ver más abajo); y si bien hay un gran alcance, casi universal, de energía eléctrica y agua potable, la gran falencia siguen siendo las cloacas: el 32,3% de los hogares aún no cuentan con este servicio.
Con relación al gas natural, consigna el SFCV que el número de clientes de Litoral Gas S.A. se incrementó un 0,7% en 2025. Pero el número de clientes que corresponden a la categoría “comercio/industriales” cayó un 1,7% respecto a 2024.
A su vez, el consumo de gas natural de clientes de la empresa prestataria cayó un 5% en 2025: "Aquí se destaca la caída del consumo de estaciones GNC, que fue de un 12%", añade el estudio.
Mejorado de calles
En 2025 se registró un incremento del bacheo asfáltico del 81,1% en la superficie intervenida respecto de 2024 (de 11.967 se pasaron a 21.658 metros cuadrados), mientras que el bacheo en hormigón disminuyó de 16.637 a 15.368 metros cuadrados: un 7,6% menos.
Asimismo, el mejorado de calles de tierra prácticamente se triplicó (asegura el informe oficial, que es de carácter preliminar; habrá que aguardar los datos consolidados-, "pasando de 248 a 770 cuadras. En total, durante 2024 y 2025 se realizó el proceso de mejorado pétreo a 1.018 cuadras de la ciudad", asevera.
Alumbrado público
Entre enero y junio del año 2025 se repararon 13.672 luminarias mediante servicio tercerizado. Y los reclamos atendidos mediante este servicio concesionado (que fue aprobado por ordenanza del Concejo, para luego llamar a licitación pública con su posterior adjudicación) fueron 11.064.
"Se incrementó el grado de satisfacción con el alumbrado público en la zona de vivienda, según datos del OS-UNL", asegura el informe. El porcentaje de hogares que calificó al servicio como "suficiente" se ubicó en 67,2% en el 2025, lo que representó un incremento de 7,8 puntos porcentuales con relación al dato de 2023.
Finalmente, aparecen los números que muestran la evaluación social de la calidad de servicios de alumbrado público, desagües pluviales, estado de las calles y servicio de recolección de residuos (ONDAS 2023-2025).
Este es el dato estadístico -y acaso también político- más trascendente, y que quizás también mire de cerca la actual gestión municipal (como lo haría cualquier otra), porque revela qué "puntuación" pone el ciudadano común a cada prestación de servicios en términos de "más" o "menos" satisfacción.
Hay una pregunta que se formula a los encuestados dentro del diseño del informe SFCV 2025: "En la zona de su vivienda, tal servicio es... Suficiente, Deficiente, No posee, No opina". O: "Bueno, Regular, Malo". En las primeras dos-tres opciones está la clave.
Siguiendo ese interrogante, "el estado de las calles" (bacheo, mejorado pétreo) fue en 2023 "Bueno" para el 30,5% de los encuestados, y 31,8% con la misma valoración en 2025. La satisfacción porcentual fue del 4,2% en dicho trienio.
A su vez, en 2023 fue calificado como "Regular" por un 36,2%, y en 2025, por el 37,1%: es decir que el 2,4% de la ciudadanía encuestada lo consideró de acuerdo a ese nivel de "insatisfacción".
Sí aumentó la calificación positiva del alumbrado público en el período de tres años analizados estadísticamente. Ante la pregunta: "En su zona, el alumbrado público es...", durante 2023, el 59,4% de los encuestados calificó este servicio como "Bueno".
Pero en 2025, esa calificación fue puesta por el 67,2% de los encuestados. Entonces, la calificación satisfactoria del servicio como "Bueno" fue del 13,1%. Cabe subrayar que las fuentes estadísticas citadas son la Municipalidad y la Bolsa de Comercio en base al Panel de Hogares del Observatorio Social OS-UNL.