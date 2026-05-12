Ciudad de Santa Fe

La obra del paseo central en la Av. 7 Jefes tiene un 60% de avance y estaría lista en septiembre

Ya hay sectores que están listos y fueron habilitados para los paseantes. Quedan por intervenir sólo dos de las 10 cuadras de todo el cantero, y la restauración del Monumento del Brigadier. La Costanera Oeste se prepara para una “nueva cara”.