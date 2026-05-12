Allá por julio de 2025 comenzaba la obra del cantero central de la Av. 7 Jefes, en la Costanera Oeste, uno de los lugares más emblemáticos de esta capital. Se trata de una de las esta es una de las cinco del Acuerdo Capital, firmadas entre el Gobierno de la provincia y la Municipalidad de Santa Fe. La inversión es de casi 2.500 millones de pesos.
La obra del paseo central en la Av. 7 Jefes tiene un 60% de avance y estaría lista en septiembre
Ya hay sectores que están listos y fueron habilitados para los paseantes. Quedan por intervenir sólo dos de las 10 cuadras de todo el cantero, y la restauración del Monumento del Brigadier. La Costanera Oeste se prepara para una “nueva cara”.
El tiempo pasó, los trabajos no se detuvieron -excepto en aquellos días de lluvia, siempre un factor externo condicionante- y a la fecha, “estimamos que el avance de esta obra, que le dará una nueva cara a la Costanera Oeste, está en un 60%”, le dijo a El Litoral el secretario de Obras Públicas provincial, Marcelo Pascualón.
“El cantero central se volverá una ‘gran vereda’, con sectores de juegos infantiles, iluminación general y ornamental de los espacios; tendrá nuevo mobiliario urbano (bancos, cestos, bolardos de protección, Bici Puntos y rampas peatonales); accesibilidad (sendas podotáctiles y vados peatonales), forestación y parquizado”, informaba por aquel entonces este diario.
Sectores habilitados
La remodelación del cantero central de la Av. 7 Jefes “se suma a las obras del Acuerdo Capital, como la intervención en la Av. J.J. Paso, más la pavimentación Larrea, ambas ya terminadas. También, la intervención en Aristóbulo del Valle y Peñaloza. En 7 Jefes, el proyecto fue hecho por equipos técnicos del municipio, con financiamiento provincial”, agregó.
Al tratarse de un tipo de obra extendida a lo largo de 10 cuadras, no se inhabilitó completamente todo el paseo, porque es un lugar que a diario, particularmente los fines de semana, es muy utilizado por cientos de santafesinos para realizar actividades sociales, aeróbicas y recreativas.
Con todo, la obra fue desde el norte al sur: “A medida que íbamos avanzando a lo largo de estas 10 cuadras, se decidió ir liberando y habilitando esos espacios para que puedan empezar a ser usados por la gente. De lo contrario, si se inhabilitaba todo el tramo, tendríamos hoy la Costanera Oeste cercada y vallada, cosa que no queríamos”, explicó Pascualón.
La misma modalidad se aplicó con los trabajos en la Av. Aristóbulo del Valle: en un tramo de 17 cuadras, a medida que se terminaba un sector, se liberaba para su uso público.
Qué se hizo hasta ahora
Primero se procedió a la demolición de la infraestructura existente, el relleno y nivelación del terreno. Luego se hicieron las sendas para el tránsito peatonal, las cuales tienen accesibilidad universal, es decir, vados (rebajes que permiten el cruce seguro de peatones, especialmente personas con movilidad reducida o discapacidad visual) y losetas podotáctiles.
Se colocaron bancos, cestos, bolardos (postes de baja altura que permiten controlar el tráfico, delimitar espacios y proteger estructuras o peatones); habrá dos fuentes de agua, y Bici puntos que estarán conectados con el sistema de ciclovías de laSanta Fe ciudad. Se abrirán tres cruces vehiculares en calles Iturraspe, Juan del Campillo y Chacabuco.
Esto último favorecerá la integración desde el este al oeste: “Los cruces permitirán conectar la trama urbana de la ciudad con la Costanera de una manera mucho más ágil", apuntó Pascualón.
“También se suman espacios de descanso y otros recreativos. Ya se instalaron bancos, equipamiento urbano, más la iluminación en todo el tramo. Se contempla un tratamiento especial del espacio verde, porque se plantan más de 30 árboles. Es una superficie importante, que se va a cubrir con vegetación y plantas”, añadió Pascualón.
Como se dijo, se avanzó desde la cabecera de Int. Muttis hacia el sur. “Ahora se empezó con un nuevo frente de obra en la zona del monumento Brigadier, en las dos últimas cuadras cercanas justamente del monumento, que será puesto en valor”, adujo luego.
El nuevo frente de obra va desde la estructura conmemorativa del Brigadier hacia el norte. Allí habrá un manda peatón, y se ejecutará un trabajo de recuperación patrimonial también del monumento (ver más abajo).
Cuándo se terminaría
-¿Para cuándo se estima que estará concluida la obra completa de todo el cantero central?, consultó El Litoral al Arq. Pascualón.
-Vamos a ver cómo nos acompaña el tiempo, porque nos han tocado meses con bastante lluvia, y el factor climático, en estas obras que contemplan trabajos en el exterior, tiene una afectación directa sobre los plazos de ejecución. Si llueve, no se puede trabajar.
De todos modos, hoy los plazos de obra dan para septiembre de este año, así que esperamos estar terminando este mes, siempre y cuando el tiempo acompañe -insistió en este punto.
“Ese lugar para todos los que vivimos en la Santa Fe ciudad tiene una significación muy especial: es muy utilizado por todos los vecinos, y ya deja de ser ‘del barrio de La Costanera’, porque los fines de semana es visitado por gente de muchos sectores del ejido urbano e incluso de ciudades cercanas”, reflexionó el secretario.
Además, va a ser un paseo mucho más seguro, “porque contará una iluminación bastante interesante, que hace que también estos lugares puedan ser apropiados por los vecinos aún en los horarios nocturnos”, añadió.
Restauración patrimonial
-Dado lo difícil que es la parte de restauración de un elemento patrimonial, ¿cómo se hará la puesta a punto del Monumento del Brigadier?, consultó El Litoral al secretario de Obras Públicas.
-Se va a realizar una puesta en valor siguiendo técnicas de recuperación patrimonial. La empresa contratista tiene que presentar un especialista el cual, a su vez, debe ser aceptado por la inspección de obra.
Este especialista tendrá que hacer una presentación de cómo sería la metodología de la recuperación del monumento. Y ello también deberá ser aprobado por la inspección para poder empezar los trabajos.
Ya hemos tenido experiencias de actuación sobre el patrimonio. Recordemos, por ejemplo, la obra del ex Molino Marconetti; la obra del Instituto N° 8 también no deja de demandar también una obra de intervención patrimonial por su cercanía y por su relación con la Casa de la Cultura.
Lo mismo con lo que fue la restauración de la Casa de Sor Josefa (hoy, “La Josefa”). Por supuesto que se van a seguir técnicas especiales de recuperación patrimonial del monumento al Brigadier, en este caso -cerró Pascualón.