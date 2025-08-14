Comenzó la puesta en valor del cantero central de la Av. 7 Jefes: paso a paso, cómo será la obra
Se procede al movimiento del suelo -a la altura de calles Int. Muttis y P. Ferré- y al retiro del viejo mobiliario existente. A mediados de 2026, el lugar más emblemático de la ciudad estrenará “nueva vida”.
Los primeros trabajos: remoción del suelo y del mobiliario. Crédito: Manuel Fabatía
Hace un mes arrancó una intervención que le cambiará la cara a uno de los lugares más identitarios de la ciudad de Santa Fe: la puesta en valor del cantero central de la Av. de los 7 Jefes. Cabe recordar que esta es una de las cinco del Acuerdo Capital, firmadas entre el gobierno provincial y el municipio capitalino. La inversión es de casi 2.500 millones de pesos.
Serán 10 las cuadras intervenidas. Por estos días, operarios de la DIPAI, que depende del Ministerio de Obras Públicas, proceden a la remoción del suelo en los primeros 300 metros, a la altura de calles Intendente Muttis y Pedro Ferré. También se ejecuta el retiro del viejo mobiliario, y se detectan infraestructuras de servicios que atraviesan la traza de intervención.
Esta obra tendrá un plazo de ejecución de 300 días calendario. “Estimamos que para julio de 2026, de no mediar tantos imponderables como lluvias intensas, los trabajos estarían ya culminados”, le dijo a El Litoral Andrés Francesconi, director de la DIPAI.
Qué se hace hoy
“Estamos ejecutando las tareas previas que incluyen, por ejemplo, la presentación de de los pliegos ejecutivos para la construcción -de lo cual se encarga la empresa adjudicataria-. Es un procedimiento habitual. Y ya está puesto el cerco de obra de unos 300 metros, lo que permite que la obra pueda transcurrir sin generar molestias a la gente”, precisó el director.
Ya se colocó el cerco perimetral divisor. Crédito: Manuel Fabatía
En concreto, lo que se está realizando en términos de infraestructura es el movimiento del suelo y nivelación para poder avanzar con el piso de la futura vereda, que tendrá una longitud de 10 cuadras de punta a punta.
“Asimismo, se ha hecho el primer tramo de Relleno de Densidad Controlada (RDC), que será la base para que se proceda luego a la colocación de mosaicos. En este sentido, se estaban descargando del primer equipo del primer camión que llegó con la provisión de mosaicos”, apuntó Francesconi.
También se estaban hormigonando las bases del primer tramo, de las columnas de iluminación y los ‘cañeros’ que van acompañando y atando estas bases. “Estas son las primeras tareas. Todo marcha bien”, adujo luego.
En los próximos meses
Desde la DIPAI se está previendo para los siguientes meses cómo se irá se puede incrementar el ritmo de obra para poder llegar con los plazos establecidos, que son 300 días calendario. Pero claro, las variaciones de tiempo pueden ocurrir por días de lluvia. En esos casos, la obra se detiene.
“La idea es tener otro frente de obra para avanzar con mayor celeridad, que es un poco lo que venimos hablando con la empresa (Dragados Santa Fe SA). En principio, se busca iniciar y terminar etapas para que quede siempre algún sector para uso público en simultáneo con la obra, y que podamos convivir en este tiempo hasta que la terminemos”, añadió.
Operarios y las máquinas ya trabajan en el sector. Crédito: Manuel Fabatía
El cantero central se volverá una “gran vereda”, con sectores de juegos infantiles, iluminación general y ornamental de los espacios; tendrá nuevo mobiliario urbano (bancos, cestos, bolardos de protección, Bici Puntos y rampas peatonales); accesibilidad (sendas podotáctiles y vados peatonales), forestación y parquizado.
Apertura de calles
En las especificaciones técnicas del pliego licitatorio, se detalla que la obra implica el cierre de las dos calles conectoras de la Av. Almirante Brown con 7 Jefes, para darle lugar a las aperturas en correspondencia con los ejes de calle Chacabuco, Juan del Campillo e Iturraspe.
Será una “gran vereda” con mobiliario, juegos y lugares para descansar. Crédito: Archivo
En este sentido, “con la apertura de estas calles se busca más conectividad de la ciudad con la Costanera. En función de esa lógica, se van a abrir esas tres nuevas calles para darles continuidad hacia el interior de la capital. En los atravesamientos de estas calles habrá manda peatones (alteos) para darle prioridad al paseante, como existen en Bv. Gálvez”, precisó.
El monumento al Brigadier
Hay otra situación atractiva de la obra que marcó el director de la DIPAI. “El proyecto busca generar la llegada al Monumento del Brig. Estanislao López, darle al paseo conexión con el espacio ubicado debajo el Puente Oroño. Es vincular la Costanera Oeste, el nuevo paseo de la Avenida y ese lugar. Esto respeta una lógica del paseante”, adujo.
Y además -prosiguió- tiene relación con la resignificación con el monumento, para que la gente se los reapropie. “La Costanera es nuestro espacio de convivencia y de representación de la ciudad. Y una de las decisiones que tomó el municipio y que fue acompañada por el gobierno provincial fue reforzar y revitalizar todo este espacio”.
“Siempre nos pareció que el espacio público es un poco el plano de igualdad y de convivencia que nos garantiza encontrarnos como ciudadanía, como vecinos, cuestiones más socioculturales que hacen que la ciudad sea más vivible e incluso, más humana”, agregó Francesconi.
El monumento al Brigadier será resignificado. Crédito: Archivo
Lo que se busca con esta obra, con todo, es que la gente se siga apropiando de ese espacio tan representativo del ser santafesino, “con un cantero central nuevo al que se le podrá aprovechar la frondosa sombra que tiene. Habrá mobiliario, juegos e iluminación, para aportar otra mirada más contemporánea del espacio público”, concluyó.
El paseo del cantero central de la Avenida 7 Jefes “es un punto de encuentro para diversas actividades sociales, culturales y deportivas. Y un espacio de atractivo turístico, a partir del paisaje costero y su entorno natural, que es una de las características más distintivas y valiosas de Santa Fe", había dicho el gobierno provincial en un comunicado.
