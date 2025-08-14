Ciudad de Santa Fe

Comenzó la puesta en valor del cantero central de la Av. 7 Jefes: paso a paso, cómo será la obra

Se procede al movimiento del suelo -a la altura de calles Int. Muttis y P. Ferré- y al retiro del viejo mobiliario existente. A mediados de 2026, el lugar más emblemático de la ciudad estrenará “nueva vida”.