La ciudad de Santa Fe ya vive la previa de los festejos por el 25 de Mayo con una agenda cargada de actividades culturales, comerciales y recreativas. En ese marco, este viernes se presentó “Modo Revolución”, una propuesta que tendrá lugar en la Peatonal San Martín y que se sumará a los eventos organizados por el Gobierno provincial y el municipio durante el fin de semana largo.
Santa Fe celebra el 25 de Mayo con actividades, ferias y shows para toda la familia
La ciudad se prepara para una agenda especial por los festejos patrios, con propuestas culturales, comerciales y recreativas distribuidas en distintos espacios y pensadas para el encuentro de vecinos y visitantes.
La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, con el objetivo de fortalecer el comercio local, acompañar a emprendedores y dinamizar la actividad económica en fechas patrias.
La actividad se extenderá de 10 a 18 sobre la Peatonal San Martín, desde Eva Perón hasta Juan de Garay, con locales abiertos, promociones, gastronomía, música, juegos y propuestas para toda la familia.
Apuesta para mover el comercio local
Durante la presentación, Adriana de Pedro, representante de la Asociación Amigos de Calle San Martín, destacó que el objetivo principal será atraer vecinos y visitantes para impulsar las ventas y generar un espacio de encuentro. “Queremos que la familia venga a divertirse, a pasarla bien y encontrar buenos precios en los comercios que se adhieren”, explicó.
Además, detalló que habrá distintas actividades distribuidas en las cuadras de la peatonal, entre ellas peloteros, clases de ritmo, folklore, espacios para fotografías y cocina en vivo con comidas típicas. “Vamos a hacer pastelitos, tortas fritas y empanadas, y después lo vamos a repartir como gesto de acompañar a todos los clientes que vengan a pasear”, sostuvo.
La referente también indicó que los comercios ofrecerán promociones especiales para incentivar el consumo. “Buscamos que el cliente se sienta satisfecho con la compra que pueda hacer”, señaló.
Festejos oficiales
Por su parte, la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, adelantó que la agenda oficial incluirá actividades durante el 24 y 25 de mayo.
La programación comenzará el sábado por la noche con una gala en el Teatro Municipal junto a la Orquesta Sinfónica. Luego, el domingo desde las 15 se realizará el acto central en Plaza 25 de Mayo, con feria de emprendedores, meriendas tradicionales, propuestas recreativas y el Fan Fest de los Juegos Suramericanos.
“Invitamos a todas las familias, no solo de la ciudad de Santa Fe, sino de la región, a que nos acompañen”, expresó Coudannes.
Además, la funcionaria confirmó que habrá un Te Deum en la Catedral, el acto protocolar y un desfile cívico-militar, junto al cierre musical del coro polifónico. “Nos parece aún mejor hacerlo a la tarde para aprovechar el sol en la plaza con la familia y nuestros hijos”, agregó.
Turismo y expectativas
La secretaria de Turismo de Santa Fe, Marcela Aeberhard, remarcó el potencial turístico de la capital provincial y la región metropolitana durante estos días.
La funcionaria destacó además que el movimiento turístico no se limitará solo a la ciudad capital. Según explicó, la provincia contará con más de 40 eventos distribuidos en distintos puntos, desde travesías en kayak y encuentros gastronómicos hasta espectáculos musicales y exhibiciones de autos clásicos.
En cuanto al nivel de reservas, Aeberhard señaló que las expectativas son positivas. “Tenemos aproximadamente un 65% de ocupación, con porcentajes aún mayores en hoteles de categorías superiores y cabañas”, indicó.
Finalmente, sostuvo que el buen clima podría favorecer aún más el movimiento turístico. “Siempre cuando hay sol las decisiones de la familia acompañan para poder tomar una escapadita”, concluyó.