El viernes 29 de mayo

Se viene el 8vo. encuentro anual Multiarte "Alfonsina y el Río"

Es para recordar la enorme figura de Alfonsina Storni, en el día de su cumpleaños, en un proyecto que pone el foco en su temprano y decisivo paso por la provincia de Santa Fe. La cita es en Jerárquicos Salud, de 9 a 19 y la entrada es libre y gratuita.