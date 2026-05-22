El viernes 29 de mayo, en el salón de Jerárquicos Salud (Facundo Zuviría 4641) de la ciudad de Santa Fe, desde las 9 de la mañana y hasta las 19, se realizará el octavo encuentro anual Multiarte “Alfonsina y el Río”, monumental iniciativa que pone el fondo en la vida de la escritora Alfonsina Storni, y en particular, en su decisiva etapa santafesina.
Se viene el 8vo. encuentro anual Multiarte "Alfonsina y el Río"
Es para recordar la enorme figura de Alfonsina Storni, en el día de su cumpleaños, en un proyecto que pone el foco en su temprano y decisivo paso por la provincia de Santa Fe. La cita es en Jerárquicos Salud, de 9 a 19 y la entrada es libre y gratuita.
La creadora de este rescate es la periodista, gestora cultural y escritora santafesina, Marta Berrón, quien ha venido imponiendo esta lectura posible de la vida de Alfonsina, ligada al río y no solamente o estrictamente al mar, que es la etapa más difundida, incluyendo la decisión de internarse en las frías aguas del Atlántico, en Mar del Plata, y poner fin a su vida.
Berrón pone el acento en el río y no en el mar. Y en la vida y no en la muerte: por eso la celebración se hace en el día de su nacimiento, de su cumpleaños. “Ese día, el 29 de mayo, habrá presentaciones y feria de libros, música, danzas, poesías, canto, plástica y un espectáculo para un nuevo festejo del cumpleaños de ALFONSINA a todo arte”, sostiene Berrón.
Artistas santafesinos y de otras provincias, incluso de lugares muy remotos, le darán brillo y belleza a esta fiesta, única en el país.
Habrá exposiciones varias de escuelas primarias y secundarias, presentaciones y feria de libros, institutos musicales, de plástica y danzas y lecturas de trabajos enviados para el Encuentro, desde distintos puntos del país y del mundo. Al finalizar la jornada, Marta Berrón, alma mater de este rescate “santafesino” de Storni, le pondrá cuerpo y voz al espectáculo “Alfonsina y el río”.
El encuentro Multiarte, que tiene una enorme receptividad en escuelas e instituciones, donde alumnos y docentes lo hacen propio y lo enriquecen, fue creciendo año tras año y hoy tiene aportes que llegan desde todos los rincones del país y desde otros países, también. “Alfonsina y el Río” es un antes y un después”, grafica Berrón.
Marta Berrón puso el acento en considerar el decisivo paso de Alfonsina Storni en territorio santafesino; en Rosario primero y en Coronda después; y toma la etapa de niña, de joven, de adolescente en la provincia, que fue tan significativa y tan fundacional.
Es que en esa etapa tuvo sus primeros contactos con la lectura, con el teatro, con la música y con el arte en general; en esa etapa, también, estudió y se recibió de maestra en Coronda. En esa etapa, se enamoró y fue madre.
“Pensar en una Alfonsina feliz”
“Yo siento -dice Marta Berrón- que ‘Alfonsina y el Río’ es juventud, son los ideales, es alegría, son los proyectos, es el amor y la esperanza, pese a los obstáculos”.
Y enfatiza: “Toda su vida fue una lucha, pero junto al río; allí obtuvo su título de maestra rural, demostró su amor por el canto lírico, el teatro, se enamora. El diamante empezaba a alumbrar... Su inmensa sonrisa nos mostraba una Alfonsina feliz”.
“Me atrevo a pensar que transitó tranquila y alegre esa etapa porque estaba tan segura de sí misma que no le importó el qué dirán. Simplemente vivió, sintió, amo”, avanzó Berrón. Y agrega: “Hubiera sufrido, si se sometía a los mandatos de la época”.
“Me parece que, en general, asociamos la tragedia que, por su enfermedad, debió soportar al final de su vida, a todas sus etapas. Y es una visión incompleta o errónea”. Berrón se pregunta también cuál es la medida de la felicidad. Y, refiriéndose a Alfonsina, contesta: “son las decisiones, y, en su vida, fueron categóricas”. “Preparemos entonces –invita- la gran fiesta, como seguramente lo hubiera propuesto. También es una forma de dejarles a nuestros jóvenes y niños que tanto lo merecen y necesitan un mensaje de lucha en plenitud, con alegría.