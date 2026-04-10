Un poema salva un día

La vida como realidad que se contagia (“Soy esa flor”, de Alfonsina Storni)

Un análisis sobre cómo la cercanía de otros puede nutrir o agotar nuestra propia existencia a través del misterioso contagio de la vitalidad, el alma y el espíritu. Se indaga en estas zonas de la intimidad humana como un instrumento clave para comprender la raíz desde donde vive cada individuo.