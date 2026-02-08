Historia de una institución esencial para la cultura argentina

Universidad pública y pensamiento crítico: Alejandro Korn y la libertad (Parte V)

El hombre se va forjando una cultura, la cual le permite emanciparse de cualquier servidumbre que lo aceche. Una cultura que es obra de la voluntad de cada uno, voluntad que quiere libertad y, que esta sea, como enseñó Korn, una libertad creadora.