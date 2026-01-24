Universidad pública y pensamiento crítico: Joaquín V. González y las humanidades (Parte III)

Previamente a la fundación de la Universidad Nacional de La Plata, Joaquín V. González tuvo su paso por la de Buenos Aires como profesor y consejero. Esta se había fundado a partir del edicto suscripto por el gobernador Martín Rodríguez, el 9 de agosto de 1821, refrendado por su Ministro de Gobierno, Bernardino Rivadavia. La inauguración se llevó a cabo el 12 de agosto en la Iglesia San Ignacio.
El historiador Antonino Salvadores hizo la salvedad que el Presbítero Sáenz, comisionado desde 1816 para celebrar arreglos con el Gobernador del Obispado, fue su verdadero fundador y organizador, a diferencia de Vicente F. López que le otorga participación activa a Rivadavia en la organización. Igualmente, se le debió a este último su ordenamiento definitivo tal como subsistió desde 1822.
Para Joaquín V. González, en vista a concretar una nueva Universidad, los estudios jurídicos, por ejemplo, pasaban por una crisis profunda tanto en la de Buenos Aires como en Córdoba, debido a su espíritu tradicional y dogmático, impregnado del antiguo ordenamiento escolástico y representado por las divisiones invariables del derecho romano español o romano francés.
A su vez, mientras integraba la Universidad de Buenos Aires, González advirtió que había otros vacíos, como la necesidad de cultivar las humanidades. En línea con ello, se creó en aquella la Facultad de Filosofía y Letras en 1896, en donde el primer Consejo Directivo estuvo conformado por el propio Joaquín V. González, junto a Mitre, de Irigoyen, Pellegrini, Obligado, Anadón, Gutiérrez y Groussac.
La instalación de esta facultad rompió con el desdén imperante hacia ciertas formas desinteresadas de la vida espiritual, a cargo de la vocación pragmática de Sarmiento y Alberdi, que para Juan Agustín García se traducía en un prescindir persistente y despreciativo de todo lo que no se relacionaba con la vida práctica (en “Sobre nuestra incultura”, año 1922).
De ahí la importancia de Joaquín V. González, que formó parte de la resistida Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, en una Universidad erigida con una organización de molde napoleónico, es decir, estrictamente para la formación de profesionales, en donde proclamó la vocación de los estudios desinteresados, para luego, hacerlo también en la institución platense.
Con esa experiencia, González sembró en la nueva Universidad la semilla para una Facultad de Filosofía y Letras. Lo hizo a través de la enseñanza de griego y de latín, para que una vez que penetren en los espíritus den verdaderos maestros que harán surgir esa Facultad, al infundir “a la masa escolar y al país, el amor que requieren aquellas delicadas plantas intelectuales para fecundar y crecer”.
En La Plata, sobre la base de la sección pedagógica (1905) y la de Filosofía, Historia y Letras (1909), se creó la Facultad de Ciencias de la Educación en el año 1914, presidida por Víctor Mercante. Con ánimo crítico y reformista, Alejandro Korn entendió que esos estudios alcanzaron objetivos modestos que el normalismo tenía para la formación de los maestros, careciendo de espíritu universitario.
Entonces, había una necesidad, la formación en la enseñanza media y superior. Incluso, para Korn debía abandonarse el positivismo y dejar de robustecer el utilitarismo, haciendo hincapié en el carácter y sentido moral del alumno, su subjetividad libre y creadora a través de los estudios humanísticos. Por ello, en el año 1920, nació la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Se buscó con su creación cosechar, en el momento oportuno, los frutos que la filosofía, la historia, la poesía y el arte brinden: los hábitos de la meditación, el sentido de continuidad, el sentimiento de las palabras armoniosas y la intuición de las actitudes elegantes, respectivamente.
Hay que tener presente, como señaló Ricardo Rojas, que tanto el derecho, la medicina y la ingeniería, han sido un fenómeno universitario, pero no así la filosofía, la historia y las letras, que se desenvolvieron fuera de la Universidad, en tanto no contemplaba esas vocaciones. Casi toda la cultura argentina elaborada durante el siglo XIX ha sido obra de virtuosos autodidactas.
Mencionó Rojas en ese sentido, a Ameghino en geología, paleontología y antropología; López y Mitre en historia; Sarmiento y Alberdi, en sociología, educación y moral; Echeverría y Gutiérrez en literatura; Estrada en la cátedra; Cambaceres en la novela; Coronado en el teatro; Mármol, Guido, Andrade, Obligado y Almafuerte, en poesía lírica (en “La Universidad y la Cultura Argentina”, año 1921).
Adquiere relevancia, entonces, que González haya sembrado la noble semilla de la pedagogía y la filosofía en la Universidad Nacional de La Plata, para que produzca efectos inmediatos. La ley-convenio expresaba que ninguna facultad permitirá a los profesores adjuntos a las cátedras titulares, dar cursos sin que hayan realizado el año de estudios pedagógicos en la sección creada al respecto.
En una de las Asambleas generales didácticas, se consagró como proposición: "la cultura científica exige como base y complemento la cultura literaria y filosófica". A tal punto llegó ese interés que, en 1915, se le asignó a Leopoldo Lugones la nueva cátedra de estética. Al presentarlo, González expresó que "la estética de la UNLP pasaría a ser la estética de Lugones".
En esta dirección, en el año 1909, al establecerse la sección de Filosofía, Historia y Letras, por decisión de González que ejerció la presidencia por cuatro períodos, se dispuso que no se otorgará grado de doctor en cualquier carrera, ni diploma profesional de estudios superiores, sin previa justificación de haber aprobado un curso de Filosofía y uno de Letras.
Acabó con el aislamiento de las facultades e invitaba a contemplar, por encima de los problemas particulares de cada estudio, los generales que plantean la filosofía, la historia y el arte. Pero, luego, el Consejo Superior en una decisión equivocada derogó la disposición. Tiempo después, a fin llenar ese vacío, se creó la cátedra libre de cultura general para todos los alumnos de la Universidad.
A esta institución González dio gran parte de su vida. Cuanto más recios eran los obstáculos, lo fortalecían y expresaba que “la derrota sólo habría conseguido hacerme más fuerte, más optimista, más idealista”. Para él, los únicos derrotados son los que no creen en nada. Exclamó: "¡trabajo va tener el enemigo para desalojarme a mí del campo de batalla! El territorio de mi estrategia es infinito”.
Quien se oponga, deberá recorrer “distancias inmensurables” que lo dejarían fatigado. De ser necesario, González desafiaba a “cabalgar por los aires sobre corceles alados”, si quiere perseguirlo “por los campos de la imaginación y del ensueño”. Difícilmente resista, pensaba, “se queda solo, o se pasa al Amor, y es mi conquista, y se rinde con armas y bagajes a mi ejército invisible e invencible”.
Tuvo en vida ciertas debilidades y deslices, conocidos y circunscriptos a su vida privada. Pero, indudablemente, hubo múltiples Joaquín V. González que irradiaban virtudes por doquier, como el poeta, el educador, el jurista, el místico, el político, el melómano, el historiador, el diplomático, en fin, era un hombre polifacético de una inmensa cultura e inteligencia brillante.
Todos ellos reunidos en una misma persona, en la cual, bajo su expresión apacible y serena, pronta a la emoción, que la caricatura política de la época popularizó como desgano y somnolencia, estaba el hombre activo y luchador, aquel que Ricardo Rojas dijo que tuvo, “como la montaña, un tesoro dentro de sí, y un nido de águilas en su frente”.
Al visitarlo en su alcoba por estar enfermo, Rojas recordó que González deseaba ir a Chilecito, pero que lo impedía la pobreza, no tenía dinero para viajar con su familia. Le contó que "es triste morir entre cuatro paredes. Querría irme a Chilecito para tirarme bajo de un árbol, a morir en la montaña. El alma ha de volar mejor a su luz, bajo el cielo".
Siempre soñó con volver a su tierra, a vivir en ella la vida de su infancia para cerrar su ciclo, y estar allí “cuidando un naranjo, una parra y un rosal, porque son puntos de cita de los pájaros, que me traen la diaria confidencia de la tierra donde duermen mis padres, y así yo estoy en perpetua confesión y unísono con el alma de las cosas”. Murió en Buenos Aires el 21 de diciembre de 1923.