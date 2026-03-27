Un poema salva un día

Cargar con el peso del otro (“Confesión”, de Gabriela Mistral)

Se explora la vulnerabilidad humana y la necesidad de hallar un amparo capaz de absorber la carga que asfixia a la persona. Un acto de piedad y sacrificio anónimo que no solo la libera de su laberinto, sino que establece un compromiso ético de otredad.