Historia de una institución esencial para la cultura argentina

Universidad pública y pensamiento crítico: Sapere aude! (Parte VI)

La pedagogía es la forma de la filosofía y, ambas, son dos aspectos de una misma cosa: la ocupación del pensamiento. El que piensa, enseña y aprende. El que enseña y aprende, piensa. Para lograrlo se requiere una pedagogía del pensamiento y de las esencias.