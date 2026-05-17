Calendario escolar 2026

Vacaciones de invierno 2026: cuándo serán en cada provincia y cómo quedó el receso escolar

El Ministerio de Capital Humano y las provincias ya definieron las fechas del receso invernal para el ciclo lectivo 2026. Habrá diferencias según cada jurisdicción y Santa Fe tendrá dos semanas de descanso en julio.