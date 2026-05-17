Una de las fechas más consultadas por familias, docentes y el sector turístico es la de las vacaciones de invierno.
Vacaciones de invierno 2026: cuándo serán en cada provincia y cómo quedó el receso escolar
El Ministerio de Capital Humano y las provincias ya definieron las fechas del receso invernal para el ciclo lectivo 2026. Habrá diferencias según cada jurisdicción y Santa Fe tendrá dos semanas de descanso en julio.
Como ocurre cada año, el receso no será simultáneo en todas las provincias y cada jurisdicción tendrá un esquema particular según la organización del ciclo lectivo.
Las fechas fueron acordadas entre el Consejo Federal de Educación y los ministerios provinciales, que establecieron los períodos de descanso respetando el mínimo de 190 días de clases previstos para el año escolar.
La distribución escalonada también busca evitar una concentración masiva de turistas en un mismo período y facilitar la organización del transporte y los servicios.
Cuándo serán las vacaciones de invierno en Santa Fe y el resto del país
En la provincia de Santa Fe, las vacaciones de invierno 2026 se desarrollarán del 6 al 17 de julio, en línea con el cronograma adoptado por varias jurisdicciones del centro y norte argentino. Durante esas dos semanas no habrá actividad escolar en los niveles inicial, primario y secundario.
El mismo período fue establecido por provincias como Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Tucumán, Salta, Jujuy, Misiones y Corrientes, entre otras.
En cambio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires tendrán el receso entre el 20 y el 31 de julio, una decisión que suele repetirse para distribuir el movimiento turístico en distintos momentos del mes. También compartirán esas fechas Chaco y Santiago del Estero.
Por otro lado, algunas provincias del sur argentino adelantaron el descanso escolar para fines de junio y comienzos de julio debido a las condiciones climáticas propias del invierno patagónico. En Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego las vacaciones comenzarán el 29 de junio y finalizarán el 10 de julio.
La organización escalonada del receso escolar se mantiene desde hace varios años y tiene impacto directo sobre la actividad económica vinculada al turismo, especialmente en destinos de nieve, ciudades termales y centros recreativos.
Desde el sector turístico consideran que el esquema permite sostener un flujo más prolongado de visitantes durante julio, evitando una fuerte concentración en pocos días y favoreciendo el movimiento en distintas regiones del país.
Cómo influye el receso en el turismo y la organización familiar
Las vacaciones de invierno suelen representar uno de los períodos de mayor movimiento turístico del año en Argentina, especialmente para destinos vinculados a actividades de montaña y nieve como Bariloche, San Martín de los Andes, Ushuaia y Las Leñas. También se registra una importante circulación hacia ciudades con propuestas culturales y recreativas para niños y adolescentes.
En Santa Fe y otras provincias del litoral, el receso también impulsa actividades locales, colonias de invierno, espectáculos infantiles y propuestas gastronómicas orientadas a familias. Municipios y gobiernos provinciales suelen organizar agendas especiales durante esas semanas para promover el turismo interno y el movimiento comercial.
Otro de los aspectos que muchas familias comienzan a planificar con anticipación es el costo de los viajes y alojamientos. Agencias de turismo señalaron que las reservas suelen incrementarse desde mayo, especialmente para destinos de nieve y paquetes familiares.
En paralelo, las escuelas privadas y públicas ya trabajan sobre la planificación del ciclo lectivo completo, incluyendo cierres de trimestre, actos escolares y jornadas institucionales previas al receso.