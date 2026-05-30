Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

Gerardo Mari es un diseñador industrial santafesino que transformó su formación en la Escuela Industrial Superior en una carrera internacional en Milán. Desde la capital del diseño europeo, desarrolló proyectos para firmas globales y mantiene vivo su vínculo con Santa Fe.
Sábado 30 de mayo
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Gerardo Mari, diseñador santafesino, construyó una carrera en Milán y trabaja para firmas internacionales sin alejarse de Santa Fe.
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Su recorrido comenzó en un contexto de crisis en 2003 y lo llevó a fundar su propio estudio en Italia, donde combina ingeniería, arte y tecnología. Hoy trabaja en proyectos de alcance internacional sin perder el lazo con sus raíces.
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