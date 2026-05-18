La esperada secuela de “El diablo viste a la moda 2” tuvo un debut arrollador en los cines argentinos y se convirtió en la película más vista de la semana. El filme encabezó el ranking nacional con más de 159 mil espectadores entre el 14 y el 17 de mayo, y ya acumula más de 1,1 millones de entradas vendidas desde su estreno.
"El diablo viste a la moda 2" arrancó con todo y ya supera el millón de espectadores en Argentina
La secuela lideró la taquilla argentina durante la última semana, alcanzó los 1,1 millones de espectadores y se convirtió en el gran éxito del momento.
La producción, continuación del exitoso fenómeno cinematográfico estrenado en 2006, volvió a captar la atención del público local y se posicionó cómodamente por encima del resto de los títulos en cartelera. El furor por la historia vinculada al mundo de la moda y el regreso de personajes emblemáticos impulsaron una convocatoria masiva en salas de todo el país.
El film retoma la historia años después del film original y vuelve a centrarse en el competitivo universo editorial y de la moda. Miranda Priestly enfrenta nuevos desafíos en una industria atravesada por la crisis del papel y el avance digital, mientras antiguos vínculos reaparecen y generan tensiones dentro y fuera de la revista Runway.
La película marca el regreso de Meryl Streep en el papel de la implacable Miranda Priestly, junto a Anne Hathaway como Andy Sachs y Emily Blunt como Emily Charlton. También participa Stanley Tucci, quien vuelve a interpretar al recordado Nigel, uno de los personajes más queridos de la primera entrega.
La secuela combina drama, humor y conflictos laborales en medio del glamour de la alta costura, con una historia enfocada en el poder, la ambición y las relaciones personales dentro del mundo de la moda.
Michael y Mortal Kombat 2 completan el podio
En el segundo puesto del ranking semanal apareció “Michael”, la película biográfica inspirada en Michael Jackson, que convocó a 83.747 personas durante el último fin de semana y alcanzó un acumulado de 780.296 espectadores. El filme viene sosteniendo un desempeño sólido desde su llegada a las pantallas argentinas.
El tercer lugar fue para “Mortal Kombat 2”, otra de las grandes apuestas comerciales del año. La secuela basada en la popular saga de videojuegos sumó 57.685 espectadores en la semana y ya acumula más de 200 mil entradas vendidas en Argentina.
Más atrás se ubicó “Super Mario Galaxy: La película”, que continúa mostrando una fuerte permanencia en taquilla. El largometraje reunió 30.438 asistentes y ya superó el millón de espectadores acumulados, consolidándose como uno de los fenómenos familiares del año.
Una cartelera con secuelas y apuestas fuertes
Entre las restantes producciones del top ten aparecieron “Obsesion”, “Exit 8” y “Las ovejas detectives”, aunque con cifras considerablemente menores en comparación con los primeros puestos. También ingresó “Uma Musume: Pretty Derby Beginning of a New Era”, vinculada al universo anime, que logró captar un nicho específico de espectadores.
“Hokum: La maldición de la bruja” se mantuvo entre las diez películas más vistas y “Zootopia 2” volvió a demostrar su vigencia pese al paso de las semanas. La nueva entrega animada sumó más de cuatro mil espectadores en el período analizado y ya acumula más de dos millones de entradas vendidas en el país.
El panorama actual de la taquilla argentina muestra un claro predominio de secuelas, franquicias consolidadas y producciones asociadas a marcas reconocidas. En ese escenario, “El diablo viste a la moda 2” consiguió destacarse rápidamente y convertirse en el gran éxito del momento en los cines nacionales.