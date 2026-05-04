A dos décadas del estreno original, la secuela de El diablo viste de Prada 2 debutó con fuerza en los cines y se posicionó como el gran fenómeno del fin de semana. La película, conocida en Latinoamérica como “El diablo viste a la moda 2”, logró una recaudación de 77 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, mientras que a nivel global alcanzó los 156.6 millones.
“El Diablo viste a la moda 2” se posicionó como la película más vista en cines
La secuela logró un arranque contundente en la taquilla global, impulsada por el público femenino y una fuerte campaña internacional, con cifras millonarias desde su primer fin de semana.
El film se ubicó cómodamente en el primer lugar de la taquilla, desplazando a Michael, que descendió al segundo puesto aunque mantuvo un rendimiento estable en su segunda semana, con una caída del 44%.
El estreno fue impulsado principalmente por el público femenino. De acuerdo con encuestas de PostTrak, el 76% de quienes asistieron a las salas fueron mujeres, y el 74% aseguró que recomendaría la película. La producción de 20th Century Studios, perteneciente a The Walt Disney Company, se lanzó en 4.150 salas de Norteamérica.
Personajes icónicos
La historia retoma la vida de Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, quien vuelve a trabajar para la exigente Miranda Priestly, el emblemático personaje de Meryl Streep, en la ficticia revista Runway, ahora en un contexto mediático más debilitado.
El elenco se completa con Emily Blunt y Stanley Tucci, quienes retomaron sus roles en una secuela que generó expectativas a nivel global.
La crítica, sin embargo, se mostró dividida frente a esta nueva entrega, aunque eso no afectó su rendimiento en taquilla.
Producción, cifras y fenómeno cultural
El presupuesto de la película alcanzó los 100 millones de dólares, una cifra considerablemente superior a los 35 millones que costó la primera entrega. El director David Frankel explicó: “Al final, ya sabes, para cuando terminas de pagar a todas las mayores estrellas de cine del mundo, acabas teniendo básicamente el mismo presupuesto para hacer la película que el que tuvimos con la primera”.
La promoción incluyó una gira internacional encabezada por sus protagonistas, con eventos en ciudades como Tokio, Londres y Nueva York, donde la moda fue protagonista. Incluso Anna Wintour, figura que inspiró el personaje central, participó en distintas acciones promocionales junto al elenco.
El legado de un clásico
La película original, estrenada en 2006, superó los 326 millones de dólares de recaudación global y se convirtió en un fenómeno cultural, recordado por sus frases y su impacto en la industria de la moda.
En la antesala del estreno de la secuela, el interés del público ya era evidente. Según datos de Nielsen, el consumo en plataformas de la primera película creció un 428% entre marzo y abril de 2026, reflejando la expectativa generada por este regreso.